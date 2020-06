Ariadne Artiles sabe cuál es el look básico perfecto para el verano de la nueva normalidad (y vas a querer copiarla)

Ya está aquí el verano de la nueva normalidad, y por desgracia hay mucha gente que se piensa que todo es como antes, que nada ha pasado y que ya no hay un bicho ahí fuera esperando para atacar. Por eso la modelo Ariadne Artiles, que ha pasado el coronavirus y sabe lo que es, ha aprovechado de nuevo su cuenta de Instagram para pedir precaución a la ciudadanía. “Bienvenida Face II 😷 Libertad sí pero con precaución por favor 🙏Algunas personas que no han padecido el virus y no han tenido a ningún familiar cerca se están tomando esto muy a la ligera y es un grave error. Si no quieres volver a estar encerrado en tu casa y no quieres ver morir a nadie más ponte la mascarilla y sigue con precaución”. Ese es el grito de Ariande Artiles dando ejemplo y pidiendo a la gente que añade la mascarilla como un complemento más a sus looks de verano de la nueva normalidad. Y para eso la modelo canaria nos deja un look básico de verano perfecto que nunca falla.

La modelo ha combinado unos shorts vaqueros de Levis que ahora puedes encontrar rebajados, una camiseta básica de American Vintage y una mascarilla ‘made in spain’ de Alicia Rueda. ¡El look básico perfecto para el verano de la nueva normalidad!

Mascarilla cuadros camel Alicia Rueda (15€)

Camiseta blanca American Vintage (33,95€)

Short vaquero Levi’s (43,95€)