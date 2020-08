Las cafeterías más cool de Madrid, Barcelona o Valencia para disfrutar de un desayuno perfecto y presumir en Instagram

View this post on Instagram

!QUE NERVIOS! 😅 PRIMER DÍA 😎⁠ 💙¡Te estamos esperando en LMB Patacona!💙⁠ 👉🏼HORARIO DE RESERVAS (Telf. 961 143 611) Para evitar saturaciones en el teléfono ☎️ disponemos de un horario para realizar las reservas. De 9:00h a 12:00h De 17:00h a 20:00h Por favor llamadnos en este horario, gracias. Nos hemos preparado para que todo salga a pedir de boca, pero también necesitamos tu colaboración.⁠ ⁠ 👉🏻Todos conocemos las normas y esperamos que se vayan aflojando, pero para eso, tenemos que hacerlo bien y por esta razón CONTAMOS CONTIGO.⁠ ⁠ #lamasbonitavlc #teesperamos #contamoscontigo #responsabilidaddetodos #saldremosjuntos #lmbpatacona #beach #playa ⁠