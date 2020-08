Este verano 2020 con motivo de la expansión de la pandemia del coronavirus, hemos aprendido a disfrutar del turismo nacional y, aunque más de un 60% de los españoles no se han marchado de vacaciones, sí se han hecho muchos despalzamientos de fin de semana, esencialmente a lugares de costa y a las Islas Baleares. De hecho, hemos estado investigando a cerca de a dónde se han ido las famosas de vacaciones y nos hemos dado cuenta de que los sitios que han escogido han sido precisamente los que más popularidad han tenido en este verano anómalo que nos ha enseñado que no es necesario viajar muy lejos para disfrutar de lugares preciosos con mucho encanto. ¿Nos acompañas a recorrer nuestro país de punta a punta con nuestras famosas favoritas?

Paula Echevarría escoge Asturias

Aunque también ha pasado unos días en Marbella, la actriz Paula Echevarría no ha dejado pasar este verano 2020 la oportunidad de desplazarse a su pueblo natal, Candás, en el Principado de Asturias. Es una villa con mucha magia que se localiza cerca de algunos de los lugares con encanto que aún no conoce demasiada gente y de los que te hemos hablado precisamente en esta cabecera.

Malena Costa apuesta por Mallorca

Quien también ha aprovechado este verano para disfrutar de su tierra ha sido la modelo Malena Costa. La mamá de Matilda es natural de Alcúdia. Una localidad situada al norte de la isla de Mallorca. Es famosa por sus playas mediterráneas y Malena Costa ha querido este año saborearlas más que nunca.

Vanesa Lorenzo se marcha a Ibiza

Lo cierto es que, al margen de los destinos peninsulares, las Islas Baleares han gozado este verano de mucha popularidad. Al fin y al cabo todos hemos perseguido unas vacaciones low cost más familiares y cerca de casa y hemos querido asegurarnos el buen tiempo. Así, Ibiza, el lugar escogido precisamente por la modelo catalana Vanesa Lorenzo, ha sido uno de los más visitados este verano 2020.

Eugenia Silva viaja a Marbella

Pero asegurarse el buen tiempo sin coger un avión también es posible cuando nos desplazamos a lugares como el que ha escogido, entre otras, la modelo Eugenia Silva. Hablamos de Marbella, que ha alcanzado tanta fama que incluso la revista Forbes en Francia ha hablado con su alcaldesa, Ángeles Muñoz, para hacer un reportaje sobre la ciudad como destino turístico por excelencia.

Ana Fernández elige Marbella

Quien también ha escogido Marbella ha sido la madrileña actriz Ana Fernández. Por medio de esta foto en su perfil de Instagram comunicaba a sus más de 978 mil seguidores que sigue “alucinando con los atardeceres de Marbella”. “A veces se nos olvida lo cerquita que tenemos lugares tan maravillosos como este. Este verano Larios Gin nos recuerda que no tenemos que irnos muy lejos para disfrutar de estos paraísos y para recuperar nuestro Espíritu Mediterráneo”, escribía la actriz.

Sara Carbonero veranea en Algarve

Precisamente porque este verano todos hemos apostado por el turismo nacional, la periodista Sara Carbonero no ha querido salir de su zona de residencia. Vive, como sabes, en Oporto. Así que estas vacaciones las ha pasado, como ella misma dice, “algarveando”. Es posible que próximamente la también modelo regrese a Madrid con su familia. Vivirán, según han informado algunos medios de comunicación, en la calle Rosales. En cuanto dispongamos de más información, te contaremos más detalles.

Marta Pombo se desplaza a Almería

Terminamos con el caso de una influencer: Marta Pombo. La hermana de la también influencer y futura mamá, María Pombo, ha pasado unos días en Almería. “Este verano, me he dado cuenta, de que no hace falta irnos al fin del mundo para descubrir paraísos, que nuestro mediterráneo ya es uno!! Recuperando mi Espíritu Mediterráneo con Lariosgin”, escribía la también empresaria.

Así, como ves, entre todos hemos recorrido este año España de punta a punta. ¡Algo bueno tenía que dejarnos el coronavirus!