Estas son las agendas para empezar septiembre que eligen las ‘insiders’ de moda

“Las chicas de septiembre siempre han sido las mejores, mis favoritas. Aún con la piel tostada, rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, con ganas de comerse el mundo”. Y nosotras añadiríamos, y las que estrenan las agendas más bonitas para llevar la temporada de trabajo o el curso escolar más organizado y con todo apuntado. ¿Sois de las que aún necesitan una agenda (o varias) para apuntar todo el papel? Tranquilas, no sois las únicas. Nosotras nos declaramos fans de las agendas de toda la vida. Sí, somos muy de móvil y redes sociales para unas cosas, pero que nadie nos quite nuestra agenda de papel. Somos de las clásicas que aún tienen que apuntar todo a mano. Como dirían los profesores de antaño, si escribes algo a mano lo memorizas antes. Pero no una agenda cualquiera, la más bonita, la más en tendencia y la que nos hará llenar de planes y empezar con muchas más ganas septiembre. ¿Preparada? ¡Adiós agosto, hola agenda nueva!

Agenda septiembre ’Bonica’ Lucía Be (17,95 €)

Agenda ’Universo’ UO (22,50€)

Agenda ’todo lo bueno que está por llegar’ Mr Wonderful (18,95€)