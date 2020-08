Sara Carbonero quiere un verano eterno con su peinado de efecto ‘pelo mojado’ que ha enamorado en Instagram

Como diría Morat, “soñé un verano que se hiciera eterno” y eso es lo que propone Sara Carbonero con su “summer is a state of mind”. Y es que el verano ha llegado a su fin, no estacionalmente pero si en forma de vacaciones y temperaturas. Vuelve la rutina de la nueva normalidad, volvemos a la oficina o al teletrabajo, los más pequeños se supone que al colegio... Todo eso es el septiembre más extraño de los últimos tiempos y en el que todo no volverá a ser igual. No será el septiembre del volver a empezar en ningún sentido, pero si el septiembre en el que valoraremos más todo lo que teníamos antes y le llamamos sin gustarnos ’rutina’.

Antes de empezar el verano Sara Carbonero nos sorprendía y enamoraba a partes iguales con su nuevo corte de pelo ’pixie’ y para terminar el verano sigue apostando por ese efecto ’pelo mojado’ que tan en tendencia está y al que Sara ha recurrido tanto en los últimos meses. Para esta ocasión, Sara Carbonero ha texturizado su cabello corto con un producto de efecto mojado y lo ha peinado con la raya a un lado con un acabado pulido. ¿Qué os parece?