5 peinados y recogidos muy cómodos que estarán de moda este otoño 2020

Es posible que a la vuelta de las vacaciones te hayas planteado pasar por la peluquería. En realidad prácticamente todo hijo de vecino lo hizo cuando terminó la cuarentena. Pero entre que el sol, el cloro y el salitre han causado estragos en nuestra melena y que no sabemos a ciencia cierta si se recrudecerán las medidas sanitarias para paliar la nueva oleada de contagios, ahora es inevitable plantearse una nueva visita a nuestros centros de belleza de cabecera. Por eso, no solo es interesante tener en cuenta cuáles son los cortes de pelo que serán tendencia este otoño sino que además conviene saber qué peinados y recogidos cómodos estarán de moda esta temporada. En función de cómo nos cortemos el pelo podremos hacérnoslos o no. Te mostramos algunos de ellos para que puedas tomar una decisión.

Doble trenza con moño bajo

Puede parecerte un peinado complicado pero para nada lo es. Todo lo que tienes que hacer es ponerte dos trenzas a cada lado de la cabeza y recogerlas, a modo algo desaliñado y sin pretender la perfección, en forma de moño bajo. Será un socorrido peinado al que seguramente recurras este otoño en más de una ocasión. El aire bohemio de las trenzas y la practicidad de los recogidos casan muy bien con el uso de fulares y abrigos.

Semirrecogido con lazo

Los lazos en el pelo, que estuvieron de moda el año pasado, no se han marchado. En este momento de transición hacia una nueva estación, cuando hemos dejado atrás el calor de los días de verano y empezamos a sacar los cardigans y chaquetas de punto grueso de nuestros armarios, un semirrecogido con lazo será una opción de peinado fácil y cómodo que no pasaremos por alto.

Nada hay más práctico que un moño bajo con marcada raya al medio sostenido con una goma fina cubierta por un lazo de terciopelo para solucionar con estilo un bad hair day (uno de esos días en que nos despertamos con un cabello indomable). Deja que el lazo de terciopelo tome el protagonismo de tu beauty look (o look de belleza) y combínalo únicamente con joyas minimal (minimalistas).

Coleta baja con lazo

Este que te mostramos no es un peinado únicamente apto para chicas con pelo lacio. Las que lo tengan rizado encontrarán también en él en confort. Esta temporada de otoño- invierno 2020/ 21 basta con escoger un lazo o pañuelo a juego con las prendas que conformen nuestro estilismo.

Coleta alta con pendientes XL

Terminamos con un peinado cargado de estilo. Ideal para un viernes de oficina o teletrabajo al que suceda un plan con amigas o una cena con nuestra pareja. Se trata de una coleta alta y algo tirante que combina con pendientes XL a juego con nuestra ropa. Te recomendamos que en este caso emplees algo de laca para fijar los posibles rizos revoltosos que quieran escapar de tu recogido. ¡Brillarás!