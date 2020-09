A pesar de que no existe una evidencia científica clara que verifique una directa relación entre el deporte y la salud de nuestra piel, sabemos que el ejercicio físico estimula la circulación sanguínea y nos ayuda a eliminar toxinas (por medio del sudor) y a oxigenar nuestros músculos. Es cierto que, en contraposición, también nos deshidrata, pero por eso es esencial beber suficiente agua antes, durante y después de la actividad física así como utilizar una loción hidratante que se ajuste a nuestras necesidades. Si limpiamos nuestra piel correctamente cuando vamos al gimnasio y nos duchamos inmediatamente después tenemos medio camino andado hacia una piel radiante. Sin embargo, conviene que sepamos que, además, hay productos que desde el punto de vista facial y corporal también nos pueden ayudar. A lo largo de este artículo, partiendo de este conocimiento, te contamos cómo tratar tu piel mientras haces ejercicio: ¡viva el 2x1 de moda!

La crema corporal Fitness de E’lifexir moldea, define y tonifica tu figura. Contiene Café verde y Hierba Mate, que reducen la grasa acumulada. Lleva asimismo Extracto de Centella Asiática que reafirma la piel. Por si fuera poco, contiene Carnitine que tonifica los tejidos ayudando a redefinir la figura. ¡Puedes utilizarlo en zonas difíciles como brazos y rodillas! Te encantará aplicártelo antes y después de hacer deporte porque su textura es ligera y su aroma refrescante. El producto tiene un precio de 15,16 euros en la web oficial de la firma.

Las mujeres de gran actividad física tienen una piel más seca. Los rayos UV, el frío, el viento, la fricción de la ropa contra el cuerpo y las duchas calientes pueden provocar tirantez y sequedad a la piel. El gel ligero Skin Fitness Tratamiento Alisador de Biotherm mejora la textura de la piel proporcionando hidratación en todo el cuerpo, devolviendo a la piel su luz y suavidad. Formulado para su aplicación sobre brazos, piernas e incluso codos y rodillas, el gel que te mostramos tiene un precio de 23,40 euros en la web de la firma.

La preparación y recuperación muscular también es esencial. El aceite Aceite Corporal Sporty de Per Purr se puede usar antes o después de la actividad física. Antes del ejercicio, favorece el calentamiento muscular necesario para la actividad física y después del ejercicio, estimula la recuperación muscular y ayuda a evitar las agujetas y posibles lesiones. Tiene un precio de 30.90 euros en la web de la marca y según dicen quienes ya lo han probado “Es delicioso para hacer masajes después del deporte. Se extiende súper bien y su aroma es una maravilla para relajarse, y ayuda a no tener agujetas”.

¿Quién no busca quemar el mayor número de calorías posibles y rendir al máximo durante la actividad deportiva? A veces, en cambio, nos despertamos sin energía. Sucede también que, si hacemos ejercicio a última hora del día nos encontramos asimismo agotados. Pero frente a una y otra cosa tenemos un remedio efectivo. ¡El aceite de menta! La menta es un potente impulsor de energía. Así, si nos la aplicamos diluida en las aletas de la nariz antes de comenzar nuestra rutina nos ayudará a rendir más sea cual sea la actividad que vayamos a realizar. El Aceite esencial de Menta de Campo de Pranaprom tiene un precio de 3,77 euros en Naturitas. Nos ayuda a respirar mejor y, como consecuencia, a oxigenar mejor nuestra piel. Algo esencial para cuidarla mientras hacemos ejercicio.

Terminamos con el aceite estimulante Born Start Up que es uno de nuestros productos favoritos en esta lista. Es un aceite deportivo que no se calienta, con ingredientes de alta calidad y especialmente seleccionados que aseguran una circulación sanguínea óptima en los músculos. Además, Start-Up le da un hermoso bronceado a la piel y resalta tus músculos. Born Start-Up contiene cajaput para un cuidado óptimo de la piel. Tiene un precio de nueve euros en Deporvillage.

No hay que olvidar que secarse la piel constantemente con ayuda de una toalla suave y sin frotar durante la práctica deportiva es fundamental. Resulta esencial asimismo llevar una higiene adecuada y no esperar demasiado a darnos una ducha después del gimnasio. Evitar tocarnos la cara cuando estamos en un centro deportivo también es primordial. Al fin y al cabo (coronavirus aparte) no sabemos qué tipo de bacterias pueden tener los aparatos que tocamos. Cuida tu piel como un tesoro y sé constante. ¡No hay mayor secreto!