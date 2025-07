Así es cómo Elsa Pataky se ha convertido en la reina del estilo bohemio a sus 49 años

Le conocimos en la serie televisiva Al salir de clase, marcando un estilo de vestimenta de acuerdo con la época, así como uniéndose a las tendencias del momento. Sus icónicas vestimentas de la década de los 2000 han allanado el camino hacia una evolución estilística notable que ha día de hoy identificamos como un estilo bohemio. Claramente estamos hablando de Elsa Pataky, una de las celebridades españolas que se han transformado en todo un icono del estilo demostrando autenticidad y su apuesta por una faceta más relajada o effortless que llevamos viendo desde hace años en su fondo de armario.

Este 18 de julio, Elsa Pataky cumple 49 años, dejando una trayectoria de looks fashionistas, inolvidables y perfectos para inspirarse esta temporada. Desde que mudó a Byron Bay, Australia, ha abrazado la naturaleza con los brazos abiertos, no solamente en cuanto a la manera de vivir, sino también a nivel estilístico. Materiales livianos, tonalidades suaves o tierra o detalles de bordados o encajes que invitan a un verano eterno. No solamente vemos esta estética en el día a día, sino también en su presencia en alfombras rojas, photocalls o eventos de categoría, como en su primera MET Gala con un vestido sacado de un cuento firmado por Tom Ford. Es decir, incluso en los dress codes más complicados o limitados, sabe sacar partido a dicho estilo con mucha personalidad, sabiduría y gusto. El estilo bohemio es una de las tendencias más fuertes esta temporada de verano 2025, por ello no encontramos mejor momento que este para sacar a relucir todas las claves de éxito del armario de Elsa Pataky a sus 49 años.

El estilo bohemio de Elsa Pataky en 10 looks

A lo largo de los años, Elsa Pataky ha triunfado con un aire más relajado a través de vestidos fluidos o vaporosos, estampados florales o étnicos, calzados como las botas cowboy o las alpargatas o complementos western. Su secreto mejor guardado es confiar en este tipo de prendas, prints o tejidos en todos los ámbitos, demostrando que no tienen límites. Desde en sus fotos familiares en las redes sociales hasta los posados en acontecimientos de categoría. Repasamos los mejores looks bohemios de Elsa Pataky.

1. El binomio perfecto: vestido de flores + alpargatas

Nada como un buen vestido de flores fluido combinado con alpargatas, uno de los binomios más socorridos por la actriz, como llevó en la presentación de su colección de zapatos con Gioseppo este año. Sin ninguna duda, dicha combinación es todo un must have en su fondo de armario para todos los veranos.

Elsa Pataky presenta las nuevas propuestas de Gioseppo para el verano Juanjo Martín Agencia EFE

2. Con vestido de lunares más en tendencia y sombrero de paja

Sobre todo, la celebridad es toda una amante de los minivestidos, y dado las tendencias de este verano, no podíamos dejar atrás este diseño de estampado de lunares que hace match con uno de sus accesorios favoritos: los sombreros de paja para relajar la estética.

Elsa Pataky con vestido de aires español. Gtres

3. Sus sandalias planas étnicas más recurrentes

Bien es cierto que es toda una fanática de las alpargatas que ayudan a estilizar las piernas. No obstante, en el día a día también le vemos con sandalias planas, como este modelo de inspiración étnica. Versátiles y funcionales para conseguir completar un estilismo effortless.

Elsa Pataky con sandalias planas joya rebajadas de El Corte Inglés. @elsapataky

4. Con vestido sacado de un cuento de Tom Ford en la Met Gala 2024

Elsa Pataky aparecía en su primera Met Gala en 2024 con un vestido dorado sacado de un cuento de hadas, firmado por Tom Ford. Con ello, lo acentuaba con un hairstyle relajado con adorno floral y de fantasía. Sin ninguna duda, uno de sus looks más recordados y especiales de los últimos años.

Elsa Pataky en la Met Gala 2024. Gtres

5. Su atuendo favorito del verano: los minivestidos estampados fresquitos

Como decíamos, los minivestidos son un must have en su vestuario. Para un extra de comodidad, confía en el típico modelo que invita llevar durante los meses más calurosos tanto en la playa o piscina como en las calles. Un vestido fresquito y ligero estampado con colores vivos que permiten una absoluta libertad de movimiento.

Elsa Pataky con vestido bohemio. Gtres

6. Y de estampados florales

Y, por supuesto, los vestidos de flores entran en esta selección, todo un básico atemporal en el que apuesta 24/7 durante el verano. Esta vez, hemos escogido este que combina los colores suaves con escote cruzado y de corte mini con capacidad de estilizar la silueta.

Elsa Pataky con vestido bohemio. Gtres

7. Con vestidos cruzados con aire relajado

Esta vez, con un diseño similar (de escote cruzado, manga corta y estampado de flores), pero en corte largo para asistir a un evento que lo combinó con sandalias de tacón de escándalo.

Elsa Pataky con vestido de flores. Gtres

8. Con caftán para un día de barco

Para pasar un día en el barco disfrutando de su familia y amigos, esta vez optó por un caftán de lo más cómodo que desafía las altas temperaturas. Un atuendo al que recurre constantemente durante sus momentos de desconexión y que, de nuevo, combinó con sombrero de paja.

Elsa Pataky con caftán. Gtres

9. Con minivestido al estilo asiático

También, vemos una presencia de los estampados de flores al estilo asiático, como este vestido de cuello halter, sin mangas, fajín que enfatiza la cintura y falda asimétrica deshilachada.

Elsa Pataky con vestido de flores. Gtres

10. Y la falda bohemia que llevan las 'insiders'

Y para finalizar, no podemos dejar atrás esta falda bohemia de lo más fashion. Además de los vestidos, Elsa Pataky también recurre a este tipo de prendas y, como en estos momentos están en auge, una vez más se ha convertido en toda una inspiración.

Elsa Pataky con falda bohemia. Gtres

En definitiva, Elsa Pataky es toda una referencia a la hora de defender el estilo bohemio y lo más importante: sabe cómo mantenerlo a lo largo de los años.