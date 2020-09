Estos 7 leggings estilosos y cómodos son perfectos para olvidarte de los pantalones vaqueros este otoño

No, no los llevaremos únicamente para looks deportivos o durante las largas jornadas de teletrabajo en casa, los leggings se convertirán en nuestros fieles aliados a la hora de salir a la calle. ¿No te lo crees? Solo debes mirar las últimas novedades de nuestras firmas de cabecera (Zara, Mango, Stradivarius o Pull & Bear) donde este tipo de pantalones, en sus versiones más elegantes y atrevidas, cuentan con un protagonismo indiscutible.

Y es que no hay diseños más cómodos y versátiles que unos leggings, de ahí que nadie quiera dejar pasar la oportunidad de crear infinidad de propuestas con ellos como protagonistas. Podrás llevarlos con jerséis e incluso con blusas o tops, es cuestión de encontrar la armonía entre ambas piezas. ¿Con tacones? También, atrás quedaron los tiempos en los que esta fusión era descabellada, aquí han llegado rostros tan afamados de las redes sociales como Mery Turiel para dejarlo claro.

Aquí dejamos una amplia selección de modelos que prometen hacerte olvidar los pantalones vaqueros por un tiempo. Toma nota, apuesta por la comodidad y di sí a los leggings este otoño.

Leggings coated estampado animal de Zara (25,95 euros)

Leggings elásticos cremallera central de Calzedonia (25,95 euros)

Leggings negros piel de Lefties (15,99 euros)

Leggings abertura bajo de Mango (19,99 euros)

Leggings de efecto piel de Stradivarius (17,99 euros)

Leggings cropped acampanados de Calzedonia (25,95 euros)

Leggings en mezcla de viscosa de H&M (19,99 euros)