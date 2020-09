Di sí a las mallas de ciclista (también) en entretiempo: son tendencia, favorecedoras y versátiles

No, no era una moda pasajera como algunas podíamos pensar, todo lo contrario. Llevan varias temporadas en el punto de mira, han logrado convertirse en una prenda indispensable en el armario de cualquier mujer gracias en gran parte a la comodidad y funcionalidad que ofrecen. Hablamos (¡cómo no!) de las reinas absolutas del street style: las mallas de ciclista.

Todo hace indicar que volverán a dar que hablar estos próximos meses de frío, así lo muestran las nuevas colecciones que han salido a la luz y nuestros grandes referentes de estilo a través de las redes optando por ellas una y otra vez. Combinadas con sudaderas, blazers, jerséis de estilo oversize, camisas e incluso abrigos... Hemos podido ver múltiples combinaciones, no solo looks deportivos como siempre habríamos creído.

Más allá de zapatillas o botas, con opciones más sofisticadas como mocasines o incluso stilettos también pueden dar lugar a espectaculares estilismos. ¡Es cuestión de atreverse! Pese a la gran variedad de opciones de las que disponemos en la actualidad, han sido las de color negro las que han logrado despuntar por encima del resto. Versatilidad y funcionalidad ante todo.

Si tú también has caído rendida a su encanto y quieres empezar a crear con ellas, aquí te dejamos algunos modelos en tendencia para esta temporada de invierno: sientan de maravilla y ofrecen múltiples opciones. ¿A qué esperas?

Pantalón ciclista neopreno de Bershka (9,99 euros)

Bermudas ciclista encaje de Zara (12,95 euros)

Leggings bermuda ciclista de Mango (17,99 euros)