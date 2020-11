Trucos infalibles para que tu look ‘low cost’ parezca de lujo

Lejos de lo que podrías pensar, conseguir que tus looks parezcan de pasarela no depende tanto de las prendas que los conformen o del presupuesto que te hayas dejado en cada una de ellas sino en la calidad con la que cuenten y los cuidados que les des para su mantenimiento. Según hemos podido ver a través de las redes sociales y el street style, no es tan importante el qué llevas sino cómo lo combinas.

Hemos conseguido recopilar algunos tips infalibles para lograr que hasta el estilismo más básico y low cost que tengas en el armario parezcan sacados directamente de un desfile de Alta Costura. De lujo, sin serlo, justo lo que siempre habíamos querido. Toma nota, no te arrepentirás.

Importante: medidas perfectas

Puede parecer obvio pero en plena época de amor por las prendas oversize o de estilo masculino esto no siempre se cumple. Enfundarte en un perfecto traje a medida o una sencilla pieza, como podrían ser unos pantalones negros, que se acomode a tu figura es fundamental. Adiós arrugas o pliegues.

Looks monocromáticos

No tengas miedo a vestir de arriba a abajo del mismo color, el resultado es realmente atractivo y da una sensación de seriedad y elegancia siempre asociada a la moda de lujo. Consejo: comienza por el color negro o el clásico blanco.

Añade una pieza de más valor

Si puedes permitirte gastar un poco más, suma unas buenas sneakers de firma o un bolso con más valor. Aunque el resto del conjunto sea asequible, este toque conseguirá un resultado de verdadero lujo. Nada como sumar una pieza que marque la diferencia para lograr un estilismo de verdadera pasarela.

Los accesorios en tono dorado

Olvídate del plata, los accesorios en tono oro aportan ese toque de glamour que siempre requerimos. Con solo sumar una cadena dorada o unos sencillos pendientes en esta tonalidad, el look se elevará rápidamente.

Zapatos y bolso a conjunto

Seguro que has oído hablar de ello, es una de esas normas no escritas en moda. Es una de esas fórmulas que siempre funcionan, sea cuando sea la ocasión.

Prendas de ropa perfectamente lavadas y planchadas

Nada de arrugas ni de prendas que hayan perdido el color debido a un mal lavado, como a veces ocurre con las prendas en color blanco. Cuida tus prendas y estas darán una mejor imagen. Nada como un diseño blanco de estilismo minimalista y con líneas simples para dar un aspecto perfecto.

La importancia de la geometría

Sumar una blazer bien estructurada o un abrigo con hombreras muy marcadas, así como botas de punta cuadrada o puntiaguda puede ser de gran ayuda para elevar el look. El glamour y estilo está asegurado.

¿Gafas de sol? Siempre

A pesar de estar en días grises o con la lluvia protagonista, llevar gafas de sol es prácticamente una obligación. Al menos si quieres seguir los pasos de las que más saben de moda. Hablan por sí solas y son capaces de elevar hasta el look más básico. Si son originales o de una forma distintiva, todavía más.