Mery Turiel ha encontrado en Lefties el ‘lookazo’ del otoño y seguir sus pasos será más barato de lo que imaginas

Si tuviéramos que hablar de una tendencia estrella este atípico 2020 esa sería, sin duda alguna, los conjuntos de punto o total looks. Desde mediados de marzo, concretamente desde que nos adentramos en un inesperado confinamiento nacional, esta propuesta desenfadada y casual o, en todas sus versiones y estilos, ha logrado situarse como la opción predilecta de cualquier celebrities y prescriptoras de estilo para el día a día. No hablamos únicamente para teletrabajar sino también para brillar sobre el asfalto. Y Mery Turiel lo acaba de demostrar.

La it girl madrileña ha compartido una nueva imagen donde precisamente una combinación de punto en delicado tono beige es la gran protagonista. Se trata de un conjunto de Lefties y la buena noticia es que puede ser tuyo por menos de 30 euros. Sí, lo que has oído, seguir los pasos de una de las grandes referentes de moda a nivel nacional no será un problema para tu bolsillo.

Pantalón (14,99 euros) y sudadera de punto (14,99 euros)

Lefties

Mery ha completado el look con prendas que también pertenecen a la firma más low cost de Inditex, tanto las deportivas a conjunto que le acompañan, el abrigo de paño de corte masculino también en delicado tono arena o la bufanda con estampado de cuadros que combina blancos, amarillos y marrones.

Abrigo de paño corte masculino (22,99 euros)

Lefties

Deportivo piso eva (15,99 euros)

Lefties

Bufanda estampado cuadros (12,99 euros)