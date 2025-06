Aunque las rebajas oficiales suelen marcar el calendario fashionista, existen pequeños trucos que te permiten adelantarte al resto y conseguir esas prendas que se agotan en segundos. Y no, no hablamos de códigos secretos ni de otras páginas webs no oficiales: son estrategias reales, accesibles y aprobadas por expertas del "add to cart".

A continuación te contamos dos métodos infalibles para cazar chollos en Zara durante todo el año, junto con algunas prendas clave que puedes encontrar ahora mismo a precio reducido.

Compra los domingos

Así puedes comprar más barato en Zara… incluso cuando no hay rebajas Zara

Sí, los domingos son el día ideal para comprar en Zara. ¿Por qué? Porque la marca hace ajustes de inventario, actualiza el stock y repone tallas de muchas prendas que estaban agotadas. Además, es cuando se reetiquetan algunas piezas con nuevos precios. Si estás detrás de algo que desapareció entre semana, este es tu momento.

Consejo extra: entra a primera hora del día o pasada la medianoche del sábado, cuando se actualiza el sistema online.

Explora la sección “Special Prices”

Así puedes comprar más barato en Zara… incluso cuando no hay rebajas Zara

Pocas personas la conocen, pero la sección de Special Prices es como un outlet secreto dentro de la web de Zara. Está activa todo el año, oculta en el menú principal (sí, ese pequeño enlace que pasa desapercibido) y contiene auténticas joyas: desde básicos hasta piezas en tendencia, muchas veces a mitad de precio. Lo mejor es que puedes encontrar prendas tanto de la temporada actual como de anteriores, con descuentos que van cambiando semana a semana.

¿Dónde está? Entra en Zara.com, despliega el menú y baja hasta ver "Special Prices". Una vez dentro, filtra por tu talla y prepárate para caer en la tentación.

Algunas prendas que puedes conseguir ahora mismo (y valen la pena)

Todas con descuento y perfectas para llevar este verano.

Vestido halter blanco

Vestido halter blanco de Zara Zara

Este vestido corto con escote halter y corte acampanado es perfecto para las altas temperaturas. Fresco, estructurado y fácil de combinar, funciona tanto con sandalias planas como con tacones para un look de noche sin esfuerzo. (Ref:2858/777/250)

Vestido lencero satinado

Vestido lencero satinado de Zara Zara

Un clásico del verano (y del fondo de armario) del color de la temporada. Con tirantes finos, tejido satinado y caída fluida, este slip dress es una inversión atemporal. Ideal para eventos, citas especiales o incluso para llevar con una camisa blanca encima y darle un giro casual. (Ref: 3241/331/520)

Bolso estructurado marrón

Bolso estructurado marrón de Zara Zara

Un accesorio que eleva cualquier look. De líneas arquitectónicas y tono chocolate profundo, este bolso rígido es perfecto para estilismos sobrios y elegantes, pero también para el día a día. Puedes llevarlo al hombro o como clutch. Minimalista, funcional y con toque lujo silencioso. (Ref: 6261/510/624)

kitten heels en tono mantequilla

Zapatos bajos en tono mantequilla de Zara Zara

Estos zapatos tipo kitten heel en tono butter yellow son cómodas, femeninas y ultra versátiles. El tipo de modelo que combina con vestidos, vaqueros o faldas largas, y que no pasa de moda.