¿Adiós a las alpargatas? Las cuñas de tachuelas son el calzado favorito de las editoras de moda

Cada verano aprovechamos las oportunidades que nos ofrecen las altas temperaturas para beneficiarnos de las tendencias que favorecen nuestras piernas. El calzado juega un papel importante dentro de esta intención, puesto que tiene la capacidad de dar un plus a nuestros estilismos sin mucho esfuerzo, e incluso convirtiéndose en los protagonistas de estos. Especialmente, en esta temporada encontramos que, dentro de las tendencias, hay una clara mirada hacia los calzados que más se llevarán en los próximos meses. Y nosotras lo tenemos claro: los diseños con mucha personalidad que no dejan indiferente a nadie. Y alerta spoiler, ya los hemos llevado en anteriores años.

El carácter nostálgico están al orden del día en las tendencias en calzado 2025. Recordemos que las sandalias romanas están volviendo con las fuerza que nunca y ya son muchas editoras de estilo que están presumiendo de ellas tanto en ocasiones casuales como más formales. Pues bien, hemos recuperado otro modelo que ha sido alguna vez nuestro aliado fashionista (o, por lo menos, se lo habrás visto a tu madre) y que ofrece la misma versatilidad y comodidad que las alpargatas: las cuñas con tachuelas. Y cabe destacar este adorno, porque es el definitivo para conseguir la estética más cañera o rompedora tan característica de los diseños de este tipo de sandalia. Se han convertido en el calzado imprescindible de este verano por una sencilla razón: su funcionalidad supera todos nuestros quehaceres sin desvincularse de la moda. Y lo mejor es que las firmas low cost han abrazado esta tendencia poniendo a nuestra disposición diferentes modelos a un precio para todos los bolsillos. Una vez más, tenemos en el radar un calzado must have que nos hará más fácil el complementar todos los looks de verano.

Dónde comprar las cuñas de tachuelas más económicas

Si quieres sumarte a esta tendencia, pero por poco dinero, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos hecho una selección de los modelos que prometen ser un todoterreno esta temporada de verano 2025. Los hemos encontrado desde 26 hasta 40 euros en marcas españolas de gran calibre como Zara, Bershka, Pull&Bear o Krack en los tonos neutros más recurrentes. Ahora bien, ¿llegarán a las rebajas de verano? Nosotras estaremos atentas, pero algunas de estas alternativas ya cuentan con descuentazos.

Cuñas de tachuelas en negro, de Zara (40 euros)

Cuñas de tachuelas con hebilla, de Krack (rebajadas a 31 euros)

Cuñas de tachuelas en chocolate, de Bershka (36 euros)

Cuñas de tachuelas relieve, de Zara (40 euros)

Cuñas de tachuelas cruzadas, de Pulll&Bear (rebajadas a 26 euros)

Una fusión de estilo con comodidad que querrás en todos tus looks de verano tanto para el día a día como para ocasiones más especiales sin tener comedoras de cabeza.