¿Prepararte para la Navidad? Tratamientos faciales y corporales efecto Flash&Relax para mimarte estas fiestas

Aunque te parezca que queda más, mañana entramos en diciembre y la Navidad ya está aquí. Y aunque ya sabemos, porque nos lo han repetido mil veces, que está Navidad no va a ser igual, lo que tenemos claro es que queremos llegar lo más guapas posibles. Y para ello hace falta lucir una piel especialmente radiante, pero sin contar con demasiado tiempo para cuidarla. Durante estas fechas tan señaladas, la alimentación y las bajas temperaturas, unidas con el uso de la mascarilla que nos ha acompañado durante este año, pueden provocar que nuestra piel esté menos luminosa e hidratada.

En To Be Aguilar Delgado, los tratamientos más demandados durante estas semanas son programas rápidos y efectivos con un efecto flash, que nos permiten llegar a tiempo a cenas y comidas con un rostro radiante, joven y sin arrugas.

Centro de To Be Aguilar Delgado

Os presentamos los tratamientos que recomienda Aurora Rodríguez-Huergo, directora médico de To Be Aguilar Delgado, para esta Navidad:

1. TRATAMIENTO TO BE RADIANCE:

Este tratamiento facial basado en la innovadora tecnología láser fraccional Clear&Brilliant está combinado con los cinco puntos de activación de luz e hidratación que aporta el ácido hialurónico consiguiendo resultados inmediatos en una sola sesión. Combina la alta tecnología médica con la medicina estética para mantener una piel con un aspecto joven y muy luminoso.

“Es perfecto para los pacientes que quieren refrescar su aspecto, ayudar a abordar los signos del envejecimiento y hacen todo lo posible para mantener su piel con un aspecto más joven y radiante.”- explica la Dra Aurora Rodríguez-Huergo.

Tiempo: 90 min

Precio: 600 €

2. TRATAMIENTO CHRISTMAS BRILLIANT:

Este completo tratamiento es todo lo que nuestro rostro necesita. Con este peeling con salicílico, láctico y cítrico, y acompañado con el Hydraderma, llevamos a cabo una renovación más profunda, sintiendo la piel más limpia, oxigenada, luminosa, hidratada y redensificada. Sus principios activos como los hexapéptidos8, colágeno, elastina, ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular y soja, hacen que tengamos un tratamiento completo.

Tiempo: 90 min

Precio: 90 €

3. MASAJE TO BE SEN LOM BY VdM:

Estamos en época de dejarnos mimar y por ello en To Be Aguilar Delgado tienen el tratamiento corporal ideal pensado para equilibrar y contrarrestar los efectos negativos del estrés en la piel. Sumérgete en nuestro Masaje To Be Sen Lom by VdM, en el que equilibramos todos los sentidos para que tu cuerpo se sienta libre, desintoxicado y relajado. Este tratamiento, basado en la visión holística del ser humano, debe su nombre al lom, que significa aire, que se inhala en los pulmones y viaja por el cuerpo a lo largo de los sen o vasos. Esta perfecta fusión equilibra y restablece la energía vital del cuerpo, mejora el sistema inmunológico y linfático, el sistema nervioso y circulatorio y mejora el tono muscular.

Tiempo: 90 min

Precio: 90 €

Centro de To Be Aguilar Delgado.