Las 10 mujeres españolas mejor vestidas de 2020

Elegancia, estilo, tendencia y sofisticación son las cualidades que buscamos en un look de éxito. A lo largo de este 2020 en esta cabecera hemos sacado a la luz, analizado y estudiado con detalle los mejores looks de algunas de las mujeres con más estilo de España. Hay, evidentemente, muchas más que merecerían formar parte de esta lista pero en este artículo hemos escogido 10 perfiles que pueden constituirse en la perfecta fuente de inspiración de mujeres de diferentes edades. Porque el buen gusto se denota tengamos los años que tengamos. Prueba de ello son las siguientes imágenes.

La Reina Letizia.

La Reina Letizia es un auténtico icono de estilo. Durante la entrega de los Premios Rei Jaume I la vimos lucir el vestido evasé que ves sobre estas líneas. Este look era solo una prueba más de la atención al detalle que su equipo de estilistas presta cuando escoge cada uno de sus outfits, que, a pesar de cumplir siempre un protocolo estricto reflejan las tendencias de nuestro tiempo como muestra de la juventud y el espíritu renovador de la Corona.

Eugenia Silva.

La modelo Eugenia Silva no renuncia a la elegancia. La hace patente por medio del uso de colores neutros como el gris, el blanco, el negro y el beige. Aporta calidez a sus estilismos con tonos como el camel. Tanto sus looks urbanitas como aquellos que viste para desconectar en el campo de su Extremadura natal son pura fuente de inspiración. Probablemente lleva entrando en la lista de mejor vestidas desde 2014 (si no antes).

Nieves Álvarez.

La modelo Nieves Álvarez está, como es evidente, al corriente de todas las tendencias nacionales e internacionales. Como presentadora del programa de éxito de Televisión Española, no pierde pista al universo fashionista. Prueba de ello son los looks con los que nos sorprende cada día.

Amelia Bono.

Los estilismos de Amelia Bono han sido especialmente comentados en el último año. Asequibles y actuales, son quizá los más sencillos de emular. La influencer luce con estilo los estampados más actuales y combina con maestría las prendas más en tendencia.

Nuria Roca.

Desde que se estrenó como colaboradora habitual del programa de Antena 3, El Hormiguero, dirigido por Pablo Motos, Nuria Roca se ha mostrado mucho más activa en las redes sociales. De ella hemos aprendido, entre otras muchas cosas, que las prendas más festivas pueden ser parte de looks diurnos y cosmopolitas.

Alex Riviere

A la temprana edad de los 30 años, la influencer catalana Alex Riviere se ha convertido en icono de estilo. Imagen de marca de importantes firmas internacionales nos sorprende cada día al lucir en Instagram espectaculares estilismos sofisticados y femeninos que combina con las más delicadas joyas.

Paula Ordovás

La periodista, influencer, empresaria y ahora autora de un libro, Paula Ordovás, es la imagen viva de la moda actual. Al tanto de las tendencias que marcan las pasarelas del mundo, los más punteros tratamientos de belleza, los cosméticos más efectivos y las rutinas fitness que mejor funcionan, Ordovás es, en si misma, tendencia.

Isabel Jimenez.

La periodista Isabel Jiménez, portadora de un estilo boho- chic de aire desenfadado y urbanita también ha sido este 2020 foco de muchas miradas. Además este año ha sido fuente de inspiración para muchas futuras mamás.

Sara Carbonero.

Con un estilo muy personal y bohemio no puede faltar en esta lista de las mejor vestidas de 2020 la periodista Sara Carbonero. Hemos aprendido con ella a peinar las melenas cortas con mucho estilo pero lo que venimos verdaderamente analizando desde hace ya muchos años es su estilo. La marca que dirige con su socia, la mencionada periodista Isabel Jiménez, es el reflejo de su forma de ver la moda.

Begona Villacís.

Terminamos con el ejemplo de Begoña Villacís, que prueba que las mujeres dedicadas a la política no son ajenas a las tendencias. Muchos de sus estilismos nos han cautivado también en 2020.