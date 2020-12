Nina Urgell: “Ser influencer y lanzar tu propia marca es un arma de doble filo”

Joven, emprendedora, talentosa y con más de 800 mil seguidores en Instagram. Nina Urgell es un referente de estilo para toda una generación, pero no se ha quedado ahí. La joven catalana siempre ha tenido más inquietudes, además de estudiar psicología ha querido utilizar su influencia para crear sus propios proyectos y de la búsqueda simplicidad nació hace más de un año su firma beauty, Midnight. ¿Aún no la conoces? No te pierdas nuestra charla con Nina Urgell para terminar el año.

¿Qué te impulso a adentrarte en el terreno beauty en 2019?

La verdad es que fue algo muy poco planificado. Empecé a cambiar mi estilo de vida intentando prestar mas atención a todos los productos que consumía desde la comida hasta la cosmética. De hecho, en Midnight me gusta utilizar el término “food for your skin”, porque al fin y al cabo cuando te estás aplicando un producto encima de la piel o del cabello, lo estás alimentando, ese producto penetra en tu organismo al igual que los alimentos que ingerimos.

Por otro lado, comprar cosmética siempre me pareció algo un poco caótico. Me desconcertaba ver tantos productos y todos con promesas tan desmesuradas. De ahí nació la idea de crear una marca sencilla, con productos naturales y eficaces que promovieran un beauty más real y sincero.

De estudiar psicología a influencer de éxito y ahora emprendedora con tu marca... ¿Qué ha sido lo más difícil en este camino?

El camino nunca ha sido fácil, aunque siempre afirmaría que a lo largo de mi vida, he dejado fluir mi personalidad junto con mis circunstancias vitales, y eso me ha llevado a descubrir inquietudes y motivaciones que nunca antes cuando estudiaba la carrera llegué a plantearme. Midnight fue una etapa muy interesante y compleja, gracias a mi partner y a la buena complicidad que mantenemos entre nosotros, pudimos avanzar con un proyecto que va más allá de la cosmética. Midnight 00.00 es un estilo de vida, es cuidarse y de dedicarse tiempo a uno mismo.

¿Te ha costado más que en el sector beauty se aceptará tu marca por venir del mundo influencer?

Creo que ser influencer y lanzar tu propia marca es un arma de doble filo. Es verdad que ayuda a dar visibilidad a la marca desde el primer día, pero le da visibilidad par lo bueno y para o malo. El proyecto esta mucho más expuesto a cualquier critica. Nosotros hemos tenido la gran suerte que el proyecto ha encajado muy bien desde el primer día. Ofrecer productos de una calidad excepcional nos han ayudado a fidelizar nuestros clientes y a ganar mucha credibilidad como marca.

¿Cómo definirías Midnight?

Midnight es la belleza perfeccionada y actualizada. Ofrecemos rutinas simples, saludables y eficaces, perfectas para el estilo de vida actual. Queremos crear una comunidad que comparta la idea de una belleza más sostenible, real e inclusiva.

¿Y cómo surgió el nombre?

Personalmente me gusta mucho la noche. Es el momento del día que más me relaja y me deja fluir. Cuando pensamos en crear una marca de cosmética, lo tuve muy claro: quería que el nombre estuviera relacionado con ese momento más especial del día y que de algún modo representase la medianoche. Para mí es el momento perfecto para dedicarte tiempo a ti mismo tanto a nivel exterior como interior.

La sostenibilidad y la producción local son las bases de Midnight, ¿era algo que tenías claro desde el principio? ¿Por qué crees que es importante apostar por ello en estos momentos?

La sostenibilidad ya no es una opción. Tenemos que replantearnos todo nuestro estilo de vida y las bases sobre las cuales tomamos las decisiones. De cara al futuro, tendremos que aprender a vivir dejando el menor impacto posible en nuestro planeta. Es un reto personal pero también como empresa. Queremos crecer, pero sin perder de vista nuestros valores.

¿Cómo es el proceso de creación de los productos?

Es un proceso muy largo pero muy enriquecedor y divertido. Una vez tenemos claro que queremos conseguir con cada producto, buscamos que ingredientes naturales podemos utilizar para conseguirlo y empezamos el proceso de formulación. Iteramos muchísimo hasta encontrar la formula perfecta pero vale mucho la pena ya que los resultados finales son increíbles. Me siento muy orgullosa de los productos que ofrecemos. Prácticamente el 100% de nuestras clientas recomendarían nuestros productos y eso es algo muy gratificante como emprendedora.

Rutina capilar completa y ahora también facial... Explícanos estos nuevos lanzamientos.

Hace muy poco completamos nuestra rutina de pelo con dos nuevos productos increíbles: Hair Mask 00.03 y Hair Mist 00.04. Estamos muy satisfechos de esta primera rutina ya que los 4 productos completan un tratamiento - recuperador y detox para el pelo con unos resultados increíbles en el corto-medio plazo. Todo el mundo que los prueba se queda muy sorprendido con los resultados lo cual es tremendamente reconfortante para nosotros.

También hemos lanzado nuestra rutina facial con la misma filosofía, pocos productos pero con ingredientes muy avanzados e innovadores. Fórmulas tecnológicas con ingredientes naturales y sin perfumes. En tan solo 4 productos hemos sido capaces de sintetizar todo lo necesario para tener un perfecto cuidado de tu piel. Si sigues la rutina de manera diaria los cambios son espectaculares. Finalmente, este Diciembre hemos lanzado en colaboración con la artista Brianda Fitz-James Stuart la rutina solida. Hemos mantenido la exitosa formulación de los productos líquidos pero ofreciendo la opción libre de plástico.

Un balance de este 2020 tan difícil a nivel de marca y lanzamientos 2021.

Midnight se encuentra en un momento muy bonito, creciendo y desarrollándose cada vez más. 2020 ha sido un gran año para nosotros. Hemos multiplicado por 4 nuestras referencias, hemos crecido mucho en facturación y hemos abierto la marca a Europa. Estamos contentos con el crecimiento que estamos teniendo y queremos mantener la misma filosofa para el 2021. Nuestra idea siempre ha sido crecer de manera orgánica sin perder de vista nuestros valores de marca y creo que los estamos consiguiendo. ¡Esperamos poder revelar en breves muchas novedades para el 2021!

¿Otras marcas ‘made in spain’ que nos recomiendes?

Hay mucho talento en España, personalmente me gustan muchas firmas españolas, algunas de mis últimas adquisiciones son de; Paloma Wool , simuero, miista, on Rush23th, Maria Roch, Gimaguas, el zorro Hats, Hereu, Rus, Carlota Cahis, BPCR, Amt, la Manso...