Cristina Pedroche da la campanada y nos descubre los vaqueros ‘made in spain’ (más originales) y que mejor sientan

¿Preparada para terminar este aciago 2020? Cristina Pedroche ya está a punto para las Campanadas pero antes nos da ella la campanada descubriéndonos estos vaqueros ‘made in spain’ que hacen tipazo y además son súper originales. Se trata de la firma española de la diseñadora Inés Suelves, fundadora de su marca de moda, joyería y complementos Ynés Suelves. Una marca única, no solo por sus cuidados y originales diseños sino por la manera en la que está concebido este proyecto. Para empezar, Ynés Suelves no tiene colecciones como tal sino que a su catálogo se van sumando prendas según la inspiración de su creadora. ¡Qué descubrimiento!

La diseñadora española Ynés Suelves ha incluido entre sus propuestas de su firma unos vaqueros muy especiales, que ensalzan el valor único con sello artesanal. Unos vaqueros de estética noventera con una rosa bordada, obra de la ilustradora LaBeltraneja (madre de la diseñadora), a lo largo de una de las perneras posteriores. Sí, los que ha lucido Cristina Pedroche. ¿Qué os parecen? A nosotras nos encantan.

El modelo de vaqueros que ha lucido Cristina Pedroche son los ‘Pants Rose’, un diseño de lo más original y que cómo podéis ver estiliza la figura femenina y hace ese efecto tipazo que tanto buscamos hasta encontrar los vaqueros perfectos. ¿Su precio? 280€. ¡Un buen regalo para Reyes!