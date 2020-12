Dos imprescindibles para deslumbrar en la última noche del año

Está claro. Viviremos una Nochevieja atípica, quizá no podamos disfrutarla con quienes lo hicimos el año pasado. Tal vez nos vayamos a la cama más temprano y bailemos un poquito menos. Sin embargo, no por todos estos motivos la noche de fin de año va a ser este 2020 menos especial. Daremos las gracias por haber sobrevivido a una pandemia, pediremos por los que no están, disfrutaremos de los más allegados y brindaremos con champán por el año que vendrá. Un 2021 que, sin duda, nos traerá cosas buenas porque ¡nos lo merecemos! Y también nos merecemos ponernos guapas. Deslumbrar. Es posible que no vayamos a lucir nuestras mejores galas y que no vayamos a ponernos tacón pero presumiremos de una piel suave, sana y radiante. Te contamos cuáles son los dos imprescindibles de belleza para irradiar luz en la última noche del año.

Para unos labios jugosos

Volumax es la primera línea específica para el volumen y cuidado de los labios de Atashi. El labial Volumax Velvet Color Mate proporciona un efecto de volumen máximo, con acabado aterciopelado. ¿Cómo? Gracias a Hilurlip space filler, un ácido hialurónico altamente micronizado de máxima penetración que ejerce un potente efecto voluminizador y al tripéptido GHK que nutre, aporta elasticidad y protege los labios del fotoenvejecimiento.

En la imagen, los labiales de Atashi.

Lo mejor de los labiales de Volumax es que no resecan. Cuentan con una base dermoprotectora de Omega-6 y pigmentos ultraconcentrados que hidratan, suavizan y reparan aportando un color duradero. Por si todo esto fuera poco, su fórmula altamente pigmentada cuida los labios y aporta un color mate de larga duración. Además, los aceites botánicos de jojoba, la manteca de karité y la vitamina E presentes entre sus ingredientes garantizan una textura intensa y delicada. Para utilizar los labiales, que están disponibles en cinco tonos distintos, todo lo que tienes que hacer es deslizar desde el centro hacia la comisura con su suave almohadilla de textura aterciopelada.

Para una piel aterciopelada

La DD Cream Nude Skin Perfection SPF 15 es, sin lugar a dudas, la DD Cream de la que todo el mundo habla. Corrige las imperfecciones, atenúa las manchas y minimiza los poros, protege la piel y le aporta un tono dorado. La DD Cream, “Daily Defense”, es el tratamiento perfecto para tener buena cara y lucir radiante sin necesidad de maquillaje.

En la imagen la DD cream de Atashi.

Más que una crema con color, es un tratamiento todo en uno que protege la piel del sol con SPF 15, hidrata, nutre, aporta elasticidad a la piel con efecto lifting natural, reduce la anchura y longitud de las arrugas y atenúa los micro relieves de la piel. También minimiza los poros, atenúa las manchas, el tono se iguala y la piel queda luminosa debido a la acción de sus micropigmentos ultraintensos. Y con su uso regular, se consigue un efecto calmante y antiestrés. Es hipoalergénica, perfecta para todo tipo de pieles.

En la imagen, los imprescindibles de Atashi para Navidad.

Este 2020 más que nunca tenemos que celebrar que el año termina y que lo bueno está por llegar. Con estos imprescindibles de belleza nos veremos más guapas y nos sentiremos seguras de nosotras mismas. ¡Dispuestas a comernos el mundo!