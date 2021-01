Tamara Falcó dice que ahora los trajes negros más elegantes se llevan con zapatillas blancas (y nosotras vamos a copiarla en las rebajas de Mango)

Es una combinación que llevamos viendo triunfar hace varias temporadas en el street style y ahora Tamara Falcó dicta sentencia. El traje negro más elegante se puede llevar con zapatillas blancas sin que te miren raro. Y si la marquesa lo hace desde su estilo más clásico y conservador nosotras ya no tenemos dudas. Si eres de las afortunadas que vuelve a la oficina y no sigue teletrabajando, este look de Tamara Falcó te va a parecer perfecto para la vuelta a la oficina, una tarde de compras con amigas o una cena. ¿Quién se apunta a copiarla? 3 prendas de las rebajas de Mango para copiar a la marquesa.

Americana traje estructurada (29,99,€)

Blazer traje negro.

Pantalón traje pinzas (29,99€)

Pantalón traje pinzas.

Deportivas piel cordones (19,99€)