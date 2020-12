Tamara Falcó y el look más cómodo para un día en la nieve (y nosotras se lo copiamos en versión ‘low cost’)

Así ha querido dar Tamara Falcó su apoyo a la hostelería de la Comunidad de Madrid. Y es que la hija de Isabel Preysler se escapó ayer con su novio hasta Guadarrama para disfrutar de un día en plena natulareza con unas vistas estupendas y nieve. Y de paso aprovechó para recomendarnos las croquetas de ‘La Chimenea. Sí, a Tamara también le gustan las croquetas y no solo el marisco y el caviar. Pero vamos a centrarnos en lo que aquí nos ocupa que como diría La Vecina Rubia, “no le puedes gustar a todo el mundo, no eres una croqueta”. Y además de su amor por las croquetas, la marquesa nos ha sorprendido con este look al que tan poco nos tiene acostumbrados para pasar un día en la nieve y en la montaña.

¿Qué te parece? Nosotros se lo vamos a copiar en versión ‘low cost’, así que no pierdas detalle.

Abrigo acolchado water repellent (59,95€)

Abrigo acolchado repelente al agua.

Leggings Comfort Warm (29,99 €)

Leggings comfort.

Jersey de jacquard cuello alto (34,99 €)