Paula Echevarría y el abrigo de pelo lila de Bershka que te alegrará todos tus looks bajo la nieve

La respuesta es no. Y sí, lo digo mientras escribo desde Barcelona muerta de envidia porque aquí aún no hemos visto ni un copo anecdótico. Eso sí, frío tenemos también para parar un tren. Y después de analiza muchos de los looks de nieve que estamos viendo desde ayer en Madrid, sin duda uno de nuestros favoritos es este de Paula Echevarría. Calentito, cómodo y con mucho color que destaca aún más con el blanco de la nieve. ¡Amor a primera vista con su abrigo!

¿Puede estar más guapa Paula¿ ¡No! Sin duda el embarazo le está sentando de maravilla y muchas seguidoras en Instagram ya le dicen que se nota en su carita que lleva un niño que recordamos, se llamará Miguel como el papi. Paula ha optado por un look de lo más calentito con abrigo lila de Beshka, pantalones de chándal lila de Stradivarius, jersey de rayas lilas y verdes también de Stradivarius, gorrito en crudo de H&M y calcetines de su marca Space Flamingo. ¿Tendencia? Ya os avisamos que este 2021 los calcetines se iban a llevar por encima de los pantalones y Paula ya ha tomado nota.

Se trata de este abrigo de pelo morado de Stradivarius que cuesta 59,99€.