‘10 obstáculos que te impiden ser feliz’ el libro que leerte en plena pandemia

Aparentemente te va todo de perlas, incluso mejor que a los demás. Aunque las comparaciones son odiosas por lo general, muchas veces son inevitables y hasta nos hacen darnos cuentas de lo afortunados que somos.

Sabemos de sobra que tenemos aparentemente todo bien atado en nuestra vida y que no deberíamos quejarnos. Pero existe un vacío de fondo que hace que los engranajes internos no estén bien engrasados y, al final, boicoteen tu presente: ese que aparentemente está bien.

Quizás no entiendas el porqué de esa sensación, no encuentres una razón para ello o incluso te parezca que lo tienes todo para ser feliz: un buen trabajo, amigos, una familia que te quiere. Y sin embargo... algo falla. Durante sus más de veinticinco años de profesión, Irene López Assor ha adquirido un profundo conocimiento de la psicología humana y ha tratado a cientos de pacientes, observando en ellos ciertos patrones que se repetían. Todo ello le ha permitido identificar los diez obstáculos principales que se interponen entre nosotros y nuestra felicidad.

“Si está todo bien, ¿por qué tengo este vacío?”

Estos son muy claros y dan nombre a los capítulos del libro: madres tóxicas, frustración, la autoexigencia, ego y soberbia, amistad tóxica, el desamor, la envidia, la culpa, el efecto Pigmalión y la procrastinación. Al leerlos por encima, cualquiera puede verse reflejado o sentir que tiene ciertos vínculos sin resolver con alguno de ellos.

Todos responden a temas de fondo a resolver que no se manifiestan ruidosamente sino que siempre están ahí, casi sin hacer ruido pero poniendo la zancadilla sin que nos demos cuenta y eso deriva en una pregunta que, a veces, no entendemos: “¿por qué no soy feliz si mi vida es estupenda?”.

En esta etapa de introspección que la pandemia nos ha “regalado” (uno de los pocos puntos positivos) es un libro que puede ayudar a resolver o a saber el por qué de muchas cuestiones que tenemos con nosotros mismos para, así, ponerles nombre a esos obstáculos y seguir mirando hacia adelante, camino a la felicidad.

El libro es de Alienta Editorial (Planeta de Libros), sale a la venta el 21 de enero y costará 15,99 € en formato físico y 10,99 € en ebook. En tiempos de COVD-19 es un buen regalo que hacer o hacerte para cuidar tu salud mental.