Marina Yers la vuelve a liar incendiando las redes con su ignorancia: “Os han lavado la cabeza con esto de usar mascarillas”

Con la que está cayendo en España es una vergüenza que aún haya gente que utilice de esta manera su influencia en redes sociales. Y Marina Yers es un claro ejemplo de ello. Por eso nos negamos a llamar a esta joven ‘influencer’, porque es todo lo contrario a ello. Pero como nosotras no nos vamos a poner a su nivel, lo vamos a dejar en que es una mala influencia. “Que sí, que hay una pandemia mundial y todo lo que tú quieras, pero ¿qué te influye a ti que no me la ponga yo?. Me influye a mí, me contagio yo, es mi puto problema, ¿vale?”, ha dicho en Tiktok. Y así han reaccionado las redes sociales a sus palabras, aunque no es la primera vez que la lía.

A Marina Yers deberían quitarle el móvil. Lo siento mucho, pero difundir este tipo de mensajes me parece una falta de respeto hacia la inteligencia humana. pic.twitter.com/TmRAQFa2UH — Iván (@muymedico) January 13, 2021

“Es que eres una irresponsable, es que bla bla bla... No tengo personas mayores en casa, a mi madre le da igual, de hecho no cree en el coronavirus y yo sinceramente me pillas como que ay... como que ay. No me creo nada del gobierno ni de los medios de comunicación, entonces... ay. Sí que están muriendo personas, pero tengo un vecino que murió de coronavirus, supuestamente, y en verdad tenía otra patología relacionada con la respiración y el tío murió de eso, su mujer protestó y finalmente dijeron que era coronavirus”, dice Marina Yers.

La hija, el padre y la madre.

(Llevo llorando de la risa un buen rato por la cara de Marina Yers, lo admito 😂) pic.twitter.com/lQ1tdGo4XD — Saigüenz (@manugrande22) January 14, 2021

Pero como os decíamos no es la primera vez que Marina Yers protagoniza una polémica relacionada con el coronavirus. Hay que recordar que en el mes de abril subió una imagen a las redes sociales con un bikini elaborado con mascarillas existiendo escasez de este material sanitario en la gran mayoría de hospitales de España. ¡Vergonzoso!

Marina Yers por qué tiene el mismo derecho a respirar que yo???? pic.twitter.com/NCmn4Qmu8x — Danié 🚀 (@Siilesito) January 13, 2021

Siempre que Marina Yers está en tendencias tengo este meme preparado,da igual la ocasión. pic.twitter.com/6l4oVugo81 — Miguel 👺 (@wopyy_) January 13, 2021