Jennifer Lopez deslumbra de blanco Chanel en la investidura de Biden con un look totalmente opuesto a Melania Trump

Las celebrities se han convertido en las protagonistas de la investidura de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. Una ceremonia que ha sido muy distinta a las anteriores dado el dispositivo de seguridad por el clima de crispación que se vive en el país y las restricciones a las que obliga la pandemia. No obstante, a la fiesta para recibir al nuevo inquilino de la Casa Blanca se han apuntado grandes estrellas, entre ellas Lady Gaga y Jennifer Lopez, que han deslumbrado con sus actuaciones en la investidura de Joe Biden. Protagonismo para mujeres empoderadas, gran artistas, que pisan fuerten como Kamala Harris. ¡BRAVO por ellas!

Jennifer Lopez ha interpretado el clásico ‘This Land Is Your Land’, de Woody Guthrie, en la investidura de Joe Biden. “Una nación con libertad y justicia para todos”, ha dicho la cantante en español. ¡GRACIAS, Jlo! De blanco Chanel, totalmente opuesta al último look de Melania Trump.