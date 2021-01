Solo podemos pensar en el jersey (más cuqui) de Asos que lleva Rocío Osorno que hará que tus vaqueros de toda la vida parezcan nuevos

¿Eres de las que va de rebajas a Zara y acaba picando en el rinconcito ordenado? Sí, el que no está de rebajas, el de nueva colección. Tranquila a nosotras también nos pasa y creo que no estamos solas. Y si esta vez aún no has caído, Rocío Osorno te va a hacer que caigas cuando veas el jersey de nueva colección de Asos que es el más cuqui del invierno y va a hacer que tus vaqueros de toda la vida parezcan nuevos.

Un estilo de jersey que nos recuerda mucho al que te enseñamos hace unas semanas de vas a olvidarte de las rebajas de Zara cuando veas el jersey de nueva colección de Marta Lozano. ¿No os parecen muy similares? Si no te gusta comprar a Reino Unido siempre tendrás la opción de hacerte con este jersey de Zara, además a mejor precio.

Roció Osorno con jersey de Asos y los vaqueros de toda la vida.

El de Rocío Osorno es este jersey extragrande de punto con diseño de montaña de Vintage Supply, que en la web de la marca está agotado, pero que hemos encontrado en Asos. Un diseño grueso y amplío de hombros caídos con ese aire vintage que hace que quede perfecto con tus vaqueros.

Vintage Supply aporta un nuevo aire de vida a la ropa usada. Coge prendas, tejidos y estampados vintage y los convierte en algo totalmente nuevo. Redescubre desde camisas y vestidos de tendencia hasta chaquetas y pantalones retro. ¿Te apuntas a esta tendencia?

Jersey extragrande de punto con diseño de montaña (66,99€)