Querido Zara, tenemos una duda (y La Vecina Rubia también): ¿los nuevos calcetines sin puntera son un ‘Amancio céntrate’ o la tendencia más práctica?

¿Alguien nos lo puede explicar? Porque nosotras estamos en shock desde que lo vimos ayer. Por aquí no, Amacio. Mira que hemos caído con los manguitos con cuello alto, los calcetines por fuera de los leggins, pero... ¿calcetines sin puntera? No entendemos nada, y más para las frioleras como nosotras. Pero no somos las únicas, La Vecina Rubia tampoco entiende esta nueva tendencia a la que nos quieren llevar en Zara y por eso le he dedicado un ‘Amancio céntrate en toda regla”. ¿Para que queremos un calcetín con los dedos al aire? ¿Moverlos? ¿Teletrabajar con los pies? Estamos flipando.

Stories de La Vecina Rubia con los calcetines de Zara.

Pero como nos ha descubierto Carmen en su cuenta de Instagram (@carmeron), esta tendencia no es una locura de Zara, ya que Carrie ya los llevaba en ‘Sexo en Nueva York’ mientras teletrabajaba en casa con su ordenador. Así que parece que esta nueva tendencia viene causado por las horas y horas que llevamos de teletrabajo por la pandemia por coronavirus. ¿Hay gente que se agobia con los deditos dentro del calcetín? Que alguien nos saque de dudas, por favor.

Carrie con los calcetines sin puntera.

Pero si a vosotras os ha gustado, aquí os los dejamos. Su precio es de 9,95€ en la web de Zara.