Vas a olvidarte de las rebajas de Zara cuando veas el jersey de nueva colección de Marta Lozano

¿Eres de las que va de rebajas a Zara y acaba picando en el rinconcito ordenado? Sí, el que no está de rebajas, el de nueva colección. Tranquila a nosotras también nos pasa y creo que no estamos solas. Y si esta vez aún no ha caído, Marta Lozano te va a hacer que caigas cuando veas el jersey de nueva colección de Zara que el han traído los Reyes Magos. ¿Preparada?

Marta Lozano con jersey de nueva colección de Zara.

¿Es de Zara? Sí, ya sabemos que parece un jersey de firma de esos que cuestan 300 euros, pero no. Es de nueva colección de Zara y nosotras solo podemos darle las gracias a Amancio.

Marta Lozano con jersey de Zara.

Se trata de este jersey de punto jacquard con cuello redondo y manga larga y dibujitos de animales. ¿Puede ser más cuqui? ¡No! Nos ha enamorado por los colores pastel y su estampado. ¡Maravilla! Y solo cuesta 29,95€.