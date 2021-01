El desfile de Alta Costura de Chanel o lo más bonito que vas a ver hoy (con Penélope Cruz incluida)

Magia y fantasía. Un desfile que no nos hubiéramos imaginado antes de la pandemia por coronavirus pero que hoy ha sido real. Y gracias a Chanel. Virginie Viard ha vuelto a hacerlo y nosotras no podemos estar más emocionadas. Desde que cogió las riendas de la Maison, no ha hecho otra cosa que emocionarnos y hacernos sentir mariposas en el estómago con su forma de ver la moda. Penélope Cruz y Carlota Casiraghi han vuelto a ser alguna de sus musas para este fashion film para presentar la colección 2021 de Alta Costura.

Un desfile que nos ha puesto la piel de gallina con las invitadas más selectas que eran las musas de Chanel: Penélope Cruz, Marion Cotillard, Carlota Casiraghi, Lily-Rose Depp...

¿El momento estrella? Cuando ha aparecido la novia montada a caballo. MARAVILLA.

La colección era una auténtica fiesta representada en diseños en los que el rosa, el negro, las flores y el icónico tweed de la maison francesa marcan el ritmo. Vestidos con volúmenes creados bien a base de tul o gracias a varios volantes en la falda o en la zona de los hombros con ayuda de boleros. Fantasía pura.