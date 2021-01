Con rizos y a lo loco: Cristina Pedroche cambia de look y vuelve a revolucionar Instagram con su nuevo peinado

Y es que como diría mi abuela, a esta chica le queda todo bien. Y es que da igual el peinado o el look que se ponga Cristina Pedroche que está igual de guapa. Los looks arriesgados no son desconocidos para Cristina Pedroche, una de las celebrities que más se atreven a experimentar con su imagen. Y este jueves lo ha hecho con su melena protagonizada por los rizos más salvajes que han conquistado a la madrileña y a sus seguidores. ¿Qué te parece? ¡A nosotras nos encanta!

Sus fans se han quedado alucinados con la transformación de su ídolo, quien es el ejemplo perfecto de lo que ya dicen muchos peluqueros: el pelo rizado está de moda este invierno. Aunque no es la primera vez que vemos a Cristina Pedroche con este peinado, sigue conquistando corazones de la misma forma.