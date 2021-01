Rocío Osorno es muy lista y nos acaba de hacer el descubrimiento del fin de semana: este body de punto rosa de rebajas de Zara por solo 9€

Ya os avisamos hace unos días. No hay día que Rocío Osorno no nos enamore con su nuevo estilo de vestir. Y esta vez se ha pasado el juego y ha sido la más lista de la clase haciéndose con este súper chollo de las segundas rebajas de Zara. Un body de punto rosa con escote de pico que hace tipazo y además no puede quedar mejor con tus vaqueros favoritos y una blazer oversize encima. ¿Estamos ante el lookazo del fin de semana? ¡Confirmamos!

Sí, estamos hablando de este body de punto con escote pico y manga larga en rosa, unos de esos colores que hace efecto buena cara aunque estemos en invierno y sin ese bronceado que tanto nos gusta en verano. Además, es muy cómodo con cierre en bajo con botones a presión y cómo ves en Rocío queda perfecto con una blazer, tus vaqueros favoritos y botines. ¿Te apuntas a copiarle el look?

BODY PUNTO (9,99€)

