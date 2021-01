Estamos en las nubes (literal) con este conjunto de punto de Rocío Osorno que mejor queda con vaqueros

Hay conjuntos de punto y conjuntos de punto. Y este que nos ha descubierto Rocío Osorno puede ser uno de los más bonitos de la temporada. ¿Estamos en las nubes? Literal. Y es que además no puede quedar mejor con los vaqueros de toda la vida. Además, aunque Rocío haya pasado frío para hacerse la foto, no le podemos estar más agradecidas por este descubrimiento de fin de semana. Y es que tenemos que reconocer, que nos encanta el nuevo estilo de la influencer y diseñadora sevillana. ¡Nos enamora con cada look!

Rocío Osorno en sus stories de Instagram.

¿Tu también acabas de sentir un flechazo? Se trata de un conjunto de punto de la marca londinense Skinny Dip.

Cloud Cropped Cardigan and Vest Set (46€)

Chaqueta punto.