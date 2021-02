Sara Carbonero sabe que este es el look más romántico para celebrar su cumpleaños (o San Valentín): blusa blanca + labios rojos

No sabemos si en compañía o no de Iker Casillas, pero pese a los rumores de separación nosotras solo podemos fijarnos en lo guapa que está Sara Carbonero cada día y en las maravillosas entrevistas que hace en su nueva sección en Radio Marca. Pone el alma en cada una de ellas y eso transmite las ondas. Así que solo podemos felicitarle con antelación el cumpleaños. Sí, mañana 3 de febrero es el cumpleaños de la periodista y esta tarde ha acudido a su trabajo a la radio para entrevistar a su ex compañero de informativos, David Cantero y lo ha hecho con este look de lo más romántico para celebrar su cumpleaños o San Valentín.

Sara Carbonero en su sección de Radio Marca.

Se trata de este blusa blanca de la marca Vila y que está a la venta en su web Slow Love. Una blusa blanca con escote de pico con detalle bordado, botones forrados y manga abullonada ajustada en puños con botonadura. ¿Puede ser más romántica? ¡No! Sara Carbonero le ha dado el toque con un pintalabios rojo y una coleta. ¡Y lookazo de 10!

Blusa Nima.

La blusa cuesta 34,99€ en la web de Slow Love.

