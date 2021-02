Nuria Roca se despide de ‘El Hormiguero’ convertida en la reina de las camisas blancas y presentando su último programa con una camisa ‘made in spain’ (orgánica y de rebajas)

Y la verdad es que la vamos a echar mucho de menos al frente de ‘El Hormiguero’. Y es que Nuria Roca nos ha dado una lección del poder que tiene la moda como transmisora de mensajes durante estos días que ha substituido a Pablo Motos, y nosotras solo podemos aplaudirla a ella y a la estilista Montse Nieto. Gracias por mandar ese mensaje, gracias por empoderar a una mujer presentando un programa de ‘prime time’ con el mismo discurso estilístico que un hombre. ¡Gracias y más gracias! Por eso, para nosotras Nuria Roca se ha convertido en ‘la jefaza máxima’ de las camisas blancas.

Y para su último programa presentando ‘El Hormiguero’ no podía ser menos. Y con una elección muy especial. Una camisa ‘made in spain’, orgánica y de rebajas que nos ha servido para conocer una nueva marca que no teníamos en nuestro imaginario colectivo.

Nuria Roca presentando su último programa de 'El Hormiguero'.

Se trata de esta blusa blanca de la marca Castaño de Indias. Una blusa blanca de algodón orgánico con certificación GOTS, sello de garantía internacional de responsabilidad con el medio ambiente y el medio social. Sin químicos tóxicos, ni pesticidas. Con un corte de blusa un poco evasé con mangas fruncidas en los puños, popelín color blanco, con lazo en la misma tela para atar en la cintura (delante o detrás). Hecha en España en todo su proceso. ¿El precio? Rebajada a 59€.