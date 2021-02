¿Buscando un regalo de última hora para San Valentín? O para autoregalarte, que no hay nada más importante que el amor propio. Pues cuando veas estas Converse perfectas para primavera que nos ha descubierto Mery Turiel vas a sentir un flechazo más profundo que el de Eda y Serkan en ‘Love is in the air’.

Se trata de estos modelos de Converse bordadas para celebrar el amor más que nunca y que puedes encontrar a la venta en El Corte Inglés. ¿Qué modelo te gusta más?

Converse alta Chuck Taylor Love Thread (74,95 €)

Converse San Valentín.

Converse Chuck Taylor Love Thread (84,95 €)

Converse San Valentín.

Converse Chuck Taylor Love Thread (74,95 €)