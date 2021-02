Cupido nos ha disparado directo al corazón con la nueva colección de Zara para San Valentín que va a robar más suspiros que Serkan Bolat

‘Love is in the air’. Y no, no estamos hablando de la serie turca que emite Telecinco y que también nos ha robado el corazón. ¿Tú también te has enganchado? Quién no lo haría con la mirada de Serkan Bolat (inserta suspiros de amor). Pero no, esta vez estamos hablando de la nueva colección de Zara para San Valentín con el rojo como protagonista que nos ha robado profundamente el corazón. ¿Qué aún no la has visto? Pues no entiendo a que esperas. Solo te digo una cosa, es edición limitada y está volando.

¡Hola chicos! ¿No sabéis que regalar a vuestra novia por San Valentín? Zara os lo pone fácil este año. Y nosotras os traemos la mejor selección:

JERSEY LANA OVERSIZE (49,95€)

Jersey lana.

ENAGUA ENCAJE LIMITED EDITION (29,95€)

Enagua encaje.

SHORTS LIMITED EDITION (29,95€)

Shorts rojos.

BRAGUITA HIPSTER ENCAJE (15,95€)

Braguita hipster.

CAMISETA LOVE © ROBERT MAPPLETHORPE (17,95€)