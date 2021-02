Mery Turiel ha estrenado el conjunto lencero más sexy para autoregalarte este San Valentín (y quererte por dentro y por fuera)

Y por eso es una de nuestras influencers favoritas. Mery Turiel no solo muestra su estilo de vida y de vestir, si no que también muestra a sus seguidoras como quererse a una misma y ser una mujer valiente y empoderada con mensajes como este: “El paso de los años me ha hecho un gran regalo: seguridad en mi misma. Me siento mucho más a gusto conmigo a medida que pasa el tiempo. Me gusto por cómo trato a mis seres queridos y a los demás. Me quiero por dentro y por fuera (siempre he creído en la belleza reversible). Me respeto porque priorizo, en muchas más ocasiones que en el pasado, mi salud mental y física. Y me admiro, por todo lo que soy capaz de conseguir. Me visto por y para mí (esto lo he hecho siempre) y busco sentirme sexy porque me apetece. Cada año estoy más lista para florecer y decirle a la Mery del futuro: qué bien lo hiciste”. ¡BRAVO, María!

Y además de esta gran reflexión, Mery Turiel nos ha enamorado con el conjunto de Intimissimi más bonito para autoregalarte en San Valentín. ¿Preparada? Aquí lo tienes.

Sujetador Triangular Emma Romantic Ramage (29,90€)

Sujetador triangular.

Culotte Brasileño Romantic Ramage (15,90€)