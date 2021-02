¿Conoces los cinco lenguajes del amor?

Ana se muere de envidia cuando ve las fotos de su amiga Lola y su pareja en todas las escapadas que hacen los fines de semana. Lola, en secreto, envidia la relación de Ana pues su novio es muy detallista y le compra pequeños obsequios todas las semanas. ¿Por qué no valoramos cuando nos quieren como lo hacen? ¿Por qué pensamos que el jardín del vecino siempre es más verde? Y es que el amor es un sentimiento universal, pero al igual que el propio lenguaje, esta emoción tiene diferentes maneras de transmitirse y 5 idiomas propios de poder expresarlo.

En el año 1992, el doctor Gary Chapman escribió el libro Los cinco lenguajes del amor, cinco hitos importantes para que una relación mejore sustancialmente, ya no solo en pareja, sino entre amigos, compañeros o familia. Chapman destaca que cada persona tiende a expresar su amor y prefiere recibirlo de maneras concretas. En ocasiones la forma de expresión de nuestra pareja no siempre se asemeja al nuestro. Por ello es importante entender que eso no significa que nos quieran menos. Quizás no hay mejor momento que esta época de San Valentín para realizarlo.

Conocer e identificar las distintas formas de amar nos aporta un plus para la comunicación en pareja. Parecen puntos obvios, pero si nos paramos a pensar, pocas veces le decimos a nuestra pareja si para nosotros tiene más importancia una caricia o un fin de semana en un hotelito rural.

Cada persona tiene preferencias por uno o varios tipos de estos lenguajes, y el problema con nuestra pareja puede residir en que no coincidamos con la preferencia de recepción. Así, nuestra pareja puede estar mostrándonos su afecto a su manera y sin embargo nosotros no sentirnos amados.

Con el tiempo las personas evolucionan y las necesidades personales van cambiando. A raíz de ser infieles, los usuarios de la aplicación para personas casadas Ashley Madison se dieron cuenta que su pareja no les cubría todas sus necesidades emocionales y sexuales ya que su cónyuge no habla el idioma del amor que necesitan ni siquiera lo conocen. El planteamiento de que tu pareja tiene que hablar tu lenguaje del amor, las 24 horas al día por 7 días a la semana, no es realista.

Los cinco lenguajes del amor son:

Palabras de afirmación

Recibir cumplidos de forma verbal o escrita, términos cariñosos, aprecio, te quiero.. también expresamos nuestro afecto al verbalizar palabras de cariño, ánimo, apoyo, elogios, amabilidad o felicitación hacia el otro. A veces decimos estas palabras sin pensar y es cuando más calan a la otra persona aumentando su bienestar, su seguridad o su autoestima.

Es muy importante que las frases sean directas y simples, y que sean creíbles para la persona que lo recibe.

Tiempo de calidad

Vivimos en una sociedad acelerada que nos hace muchas veces olvidar lo que es el tiempo de calidad. Ir a comer a un lujoso restaurante no es tan importante sino el hecho de disfrutar de la cena escuchando a nuestra pareja y recibiendo su total atención.

El tiempo de calidad significa hacer actividades juntos, pasar ratos sin estar pendiente del teléfono móvil, sin prisas ni otros distractores. Que no haya otro objetivo que compartir el tiempo dedicándote al cien por cien a esa persona.

Actos de servicio

El amor también se demuestra con actos que hacen tu vida (y la suya) más fácil, como cuidar a alguien cuando está enfermo u ocuparse de tareas del hogar. El cariño se demuestra con actos, no con palabras. A ciertas personas les resulta gratificante hacer favores con una sonrisa en la cara sin esperar nada a cambio o sin una respuesta inmediata compensatoria. Llevar a alguien a una cita médica, arreglar una lámpara o cocinar se puede convertir también en un hecho que se hace de manera generosa para ayudar a alguien y a la vez sentirse bien uno mismo.

Regalos

Recibir muestras de aprecio, que no tengan que ser necesariamente caros, pero si que representen el amor y cariño. Hay regalos que expresan más amor siendo elaborados por uno mismo (como una pulsera de hilo que te ha hecho tu hija) que los zapatos más caros del mercado.

Para algunas personas los detalles y regalos simbolizan una expresión de amor, ya que quien le regala ha estado tiempo esforzándose y pensando en ella. Dar un regalo también hace disfrutar al que planea la sorpresa.

El contacto físico

Recibir señales físicas de cariño como besos, abrazos, caricias o sexo es la forma de comunicación más sencilla y directa. Para muchas parejas el contacto física es su lenguaje principal y sin él no se sienten amados. De hecho, negar un beso o un abrazo puede ser el detonante que termine con una relación de pareja.