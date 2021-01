No te equivoques, los pantalones vaqueros pitillo seguirán siendo tendencia en 2021 y así se llevan ahora según las expertas en moda de 30, 40 y 50 años

¿Hay prenda más versátil que un pantalón vaquero pitillo? Posiblemente no. Para acudir a la oficina, para una salida con amigas, para una cita especial e incluso para Navidad, así lo hemos demostrado hace apenas una semana, los jeans skinny son nuestro mejor comodín. Llevarlos con prendas de punto es un acierto, con tops y blusas más sofisticadas... Ni siquiera el auge de nuevas y atractivas siluetas, es el caso de los mom jeans, estilo baggy, joggers, wide leg o un largo etcetera de patrones que desde hace meses inundan nuestras firmas de cabecera, ha hecho que logremos renunciar a ellos. ¡Es imposible! Podemos incorporar nuevos modelos a nuestros looks, algo que hace apenas unos años parecía imposible, pero no podemos evitar que este modelo tan favorecedor como funcional desaparezca.

Te contamos como puedes sacarles el máximo partido esta temporada gracias a los trucos vistos en Instagram, la mejor fuente de inspiración. Es cuestión de elegir los adecuados y combinarlos de la mejor manera, es fácil. ¿A qué esperes para lucir los pantalones pitillo como nunca antes?

Pantalones pitillo que marquen la diferencia

Adiós a los clásicos pitillo, ahora son opciones más especiales las que han logrado despertar la atención de las expertas en moda: efecto metalizado, piel, con detalles desgastados, acabados deshilachados...

Pantalones pitillo con calcetines a la vista

Estos accesorios se han convertido en una de las estrellas más inesperadas del 2021 y también un buen complemento para lucir los clásicos jeans de una forma más atractiva.

Pantalones pitillo combinados con botas XXL

Este tipo de pantalones son ajustados y se adaptan rápidamente a la silueta, justo lo ideal para que este tipo de calzado no sea un problema.

En un total look denim

Una combinación capaz de solucionar cualquier quebradero de cabeza.

Pantalones pitillo con deportivas (mejor con plataforma)

Una forma de sumar un par de centímetros: jeans ajustados y plataforma.