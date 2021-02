Por este chaleco de punto azul de Zara te van a gustar los días de lluvia para combinar con tu ‘look total denim’ (palabra de Marta Hazas)

Si ayer os decíamos que Marta Hazas (con sus ‘lookazos’) se ha convertido en nuestra Carrie Bradshaw española en ‘Pequeñas Coincidencias’, hoy caemos rendidas también a los estilismos de Marta Hazas fuera de pantalla. Y es que nos ha enamorado con su último look que ha compartido en sus Stories de Instagram con dos de las grandes tendencias de los próximos meses: el chaleco y el look total denim.

Como es el caso de del look total denim, una fórmula que arrasó en los 90 y que parece haber regresado con más fuerza que nunca. Se trata de crear tus looks simplemente con prendas vaqueras, ya sea con camisa y pantalón, mono, vestido o chaqueta, con diseños de un mismo tono, ya sea en azul o en incluso en otras tonalidades más llamativas, o que mezclen varios colores de esta amplia gama, no hay límites en esta tendencia. Y eso todavía facilita más subirnos a ella. Y Marta Hazas lo ha combinado con este chaleco de punto con estampado de nubes y lluvia de Zara que no puede ser más cuqui.

Marta Hazas en sus Stories de Instagram.

CHALECO PUNTO JACQUARD (25,95€)

Chaleco punto.

