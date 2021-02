Marta Hazas demuestra que la rayas son máxima tendencia con esta camisa “made in spain” que mejor sienta con vaqueros anchos

¿Aún no has visto la tercera temporada de ‘Pequeñas Coincidencias’? Pues no sé a que estás esperando. Si quieres pasar un buen rato y reírte a carcajadas esta es tu serie. Por no hablar, obviamente, de los estilismos que se marca Marta Hazas en la serie. Eso sí, en unos días le dedicaremos un artículo solo para esos looks, pero antes hoy nos centramos en el lookazo que se ha marcado Marta Hazas para su sección de ‘El Hormiguero’ de este martes por la noche. La actriz ha lucido una camisa ‘made in spain’ con la gran tendencia de la primavera (el estampado de rayas) y unos vaqueros anchos que vas a querer copiar hoy mismo.

El estampado de rayas será el rey de los próximos meses. La pasarela nos avisó y Marta Hazas nos lo confirmó. Dior y Michael Kors en vestidos camiseros, Versace en versión multicolor y Burberry o Miu Miu en su versión horizontal para looks de aire deportivo. Las vamos a ver de todas formas, verticales, horizontales o totalmente salvajes. Si quieres estar en tendencia hazte con una prenda de estampado de rayas.

Estamos hablando de esta blusa oversize a rayas de”Oasis”, una colección que recrea un paraje, un espejismo lleno de vegetación y aves. Blusa oversize con cuello smoking y maga japonesa larga acabada con fruncido en un pequeño puño cerrado con botón y cierre delantero con ocho botones. ¿Su precio? 195€.

Blusa oversize rayas.

Iñaki y Aitor Muñoz, los hermanos que hay detrás de Aílanto, nacieron en Bilbao en 1968, aunque ambos se trasladaron a estudiar a Barcelona. Allí se graduaron en Bellas Artes e Iñaki, además, completó su carrera con un título en Diseño de Moda. En 1995 comenzaron con su firma, Ailanto, una exitosa andadura que los ha llevado a desfilar en importantes pasarelas del circuito como Mercedes-Benz Madrid Fashion Week. No es la primera vez que vemos esta firma en ‘El Hormiguero’, ya se la hemos visto a Tamara Falcó con una camisa y un mono.