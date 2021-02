Tenemos muchas pruebas y cero dudas: Marta Hazas (con sus ‘lookazos’) se ha convertido en nuestra Carrie Bradshaw española en ‘Pequeñas Coincidencias’

¿Aún no has visto la tercera temporada? Sí, y por desgracia la última. Y no nos puede dar más pena decir adiós al personaje de Marta Valdivia que representa la actriz Marta Hazas en ‘Pequeñas Coincidencias’. ¿Cómo lo definiríamos? DIVA MÁXIMA. Ni Carrie Bradshaw, ni Blair Waldorf, ni Emily en París, nosotras nos quedamos con Marta Hazas en ‘Pequeñas Coincidencias’. Y muchas veces nos pasas eso, que nos fijamos en los vestuarios de las series extranjeras sin darnos cuenta que las series españolas también nos dejan estilismos para admirar. Y eso nos ha pasado con el papel de Marta en ‘Pequeñas Coincidencias’.

Por eso, si aún no has visto la serie, os dejamos algunos de nuestros looks favoritos para que ya no tengas excusa para engancharte a la serie española del momento. Y lo mejor, apostando por la moda española, tan necesario en estos momentos. Porque la vida es eso, pequeñas coincidencias que se unen para hacernos ser lo que somos. ¡Prepárate para enamorarte del papel de Marta Hazas!

1. Camiseta básica blanca con la falda rosa en tendencia

2. Vestidos ‘made in spain’ para soñar despiertas

3. Estampados de flores

4. Cárdigan + vaqueros

5. Mono de tweed más botas militares

6. Espaldas que son un sueño de verano