10 cárdigans con botones joya que son perfectos para llevar con jeans o faldas y pueden solucionarte el entretiempo

Es marzo, toca dejar atrás los abrigos para dar la bienvenida a prendas de entretiempo como la gabardina o el trench, la americana o los cárdigans de punto, perfectos aliados de esta rica transición hacía la primavera. Durante el pasado año se convirtieron en los mejores comodines de influencers y expertas en moda tanto para el día a día como para cualquier fin de semana y todo hace indicar que este 2021 su éxito será similar.

Entre el gran abanico de opciones que muestran las nuevas colecciones de Zara, Mango y compañía, hay un estilo que se repite una y otra vez, un patrón que parece haber puesto de acuerdo a todas las firmas de moda: el cárdigan con botones joya. Es original, más glamuroso y capaz de solucionar cualquier propuesta, de ahí que no sorprenda que nuestro Instagram, mejor dicho las influencers que ahí se encuentran, ya hayan tomado nota de ello y esta prenda de punto destaque en cualquier feed.

Si todavía no has sumado uno de ellos a tu armario, aquí va una selección de cárdigans con botones joya perfectos para estos próximos meses con los que será imposible no deslumbrar. ¡No te quedes atrás!

Cárdigan punto botones joya de Zara (29,95 euros)

Cárdigan punto botones joya de Mango (29,99 euros)

Cárdigan de punto de H&M (19,99 euros)

Cárdigan corto bicolor con pespuntes de Sandro (225 euros)

Cárdigan botones joya de &OtherStories (79 euros)

Cárdigan tweed bolsillos de Mango (39,99 euros)

Chaqueta cropped botón joya de Zara (29,95 euros)

Cárdigan botones joya de Maje (225 euros)

Chaqueta punto botón joya de Zara (29,95 euros)

Cárdigan estampado azul botones joya de The Desire Shop (36,95 euros)