¡Huele a primavera! Estas son las prendas repletas de color y estampados que han aterrizado en Zara y que bien podrían compartir madres e hijas

Que levante la mano quien no necesita que de comienzo (de forma inminente) la primavera. A pesar de que todavía no estamos ni a mitad de febrero, y ni siquiera ha llegado el Día de San Valentín, las ganas de que los rayos del sol protagonicen nuestros días y de llenar de color y alegría nuestros looks, esto último es algo inevitable para cualquier amante de la moda, aumentan por momentos. Es pensar en marzo y la sonrisa viene a nosotros.

No podemos negar que nos gustan los looks de invierno, sobre todo por la infinidad de combinaciones que permiten, pero nada como una buena propuesta primaveral repleta de estampados atractivos y llamativos para poner luz a cualquier día gris. Y es que hasta las amantes de lo clásico, de los tonos beige, gris y blanco, no tienen miedo a sumar un toque de color cuando llega la estación de las flores y eso Zara (mejor dicho, Amancio Ortega) lo sabe bien, de ahí que entre sus novedades todo esté repleto de buenas vibraciones (y de colores, por supuesto).

Ha sido verlas (e indagar en profundidad en todas ellas) e imaginarnos a Nuria Roca, Paula Echevarría o influencers de la talla de Laura Escanes y Rocío Osorno, grandes referentes de estilo en la actualidad, llevando todas ellas en su día a día. ¿Quién se atreve a seguir sus pasos?

Aquí una selección de prendas y accesorios que acaban de aterrizar en Zara y que prometen dar que hablar (y deslumbrar) en estas próximas semanas. Toma nota antes de que logren hacerse virales los sume a su armario. No digas que no te avisamos...

Top punto hombreras (17,95 euros)

Camisa popelín lazada (29,95 euros)

Pantalón tiro alto (39,95 euros)

Chaqueta punto jacquard (29,95 euros)

Falda midi satinada (29,95 euros)

Camiseta estampada (5,95 euros)

Sudadera acolchada water repellent (29,95 euros)

Camisa bordados (29,95 euros)

Chaleco punto (19,95 euros)

Pantalón jacquard (19,95 euros)