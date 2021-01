Si estás aburrida de los cárdigans de punto, esta es la chaqueta que puede sustituirlos esta temporada (las influencers de más de 50 años lo tienen claro)

Hablar del cárdigan de punto es hablar de una de las tendencias más destacadas del momento. En estos últimos meses, y gran culpa de ello la tienen nuestras influencers y prescriptoras de estilo de cabecera, esta prenda se han situado como uno de nuestros grandes aliados a la hora de brillar sobre el asfalto sin dejar de lado la comodidad. El auge de la moda comfy ha sido clave en su éxito en las calles de todo el mundo. Resulta difícil que a día de hoy alguien no cuente con varios cárdigans de punto en su armario, ya sean largos, cortos, de estilo oversize, con botones joyas, con estampados, clásicos... Se ha convertido en un indispensable para vestir día a día, pero tranquilas chicas, no en nuestra única opción.

Apoyarnos en este tipo de diseños está bien, son tendencia, son funcionales y realmente calentitos (al menos la gran mayoría) para hacer frente a la ola de frío que asola el país, lo que no significa que debamos dejar de lado otras prendas de abrigo que comienzan a surgir con fuerza en el street style. Es el caso de las chaquetas de piel (o efecto cuero) un diseño quizás inesperado, aunque realmente llevan varios meses en el punto de mira, que promete hacer temblar el placentero reinado de los cárdigans y chaquetas de punto.

No es exagerado decir que ¡están por todas partes! Las firmas han apostado de lleno por este tipo de blazer alejada de los clásicos que no solo consigue elevar cualquier look con el mero hecho de sumarse a él sino que es capaz de darle un giro radical en cuestión de segundos. Aporta elegancia pero también ese toque rockero y original que tanto adoramos. ¿No te lo crees? Tan solo hace falta ver cómo está triunfando en las redes, sobre todo de la mano de las influencers de más de 50 años, grandes referentes para toda una generación.

Así es como se combina para lograr acaparar todas las miradas. Palabra de las prescriptoras de estilo maduras, las que más saben de moda. Toma nota y no dejes pasar esta tendencia otoño/invierno y posiblemente también reina de la primavera.

Americana de piel + sudadera

Junto a blusas estampadas

Un clásico: combinada con pantalones vaqueros

Total look de piel

Chaqueta de piel junto a looks en clave sporty