No necesitas un fiestón para ponerte este vestido ‘made in spain’ súper sexy y de estampado de cebra (palabra de Grace Villarreal)

Hay vestidos y vestidos. Y este que nos ha descubierto Grace Villarreal no nos puede pedir más estar en nuestro armario. ¡Lo tiene todo! ‘Made in spain’, con estampado de cebra tan en tendencia, súper sexy y de efecto tipazo. ¿No necesitamos más motivos para copiarla, no? El vestido pertenece a una de las firmas españolas más de moda entre la generación millennial para looks de invitada y que ahora, gracias a Grace, también promete arrasar con prendas de estilo casual, hablamos de Sophie and Lucie.

Stories de Grace Villarreal.

El modelo que ha elegido Grace es el vestido ‘Martina Cebra’. Es el vestido más sofisticado de la colección, entallado con un tejido de punto que se ajusta al cuerpo y hace efecto ‘tipazo’. Con escote redondo y manga largo, el largo midi casi tobillero y los fruncidos del vestido hacen que no pase desapercibido.

¿Su precio? Lo encontramos por 229,95€ en la web de la firma.

Vestido Martina cebra.