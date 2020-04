María Pombo nos descubre la camisa (‘made in Spain’) con estampado de cuadros MÁS bonita de la primavera

Será la emoción porque cada vez vemos más cerca el regreso a la llamada “normalidad", pero ha sido ver la nueva apuesta primaveral de María Pombo y quedarnos absolutamente prendadas. Si hace tan solo nos días, la influencer madrileña nos trasladaba a los días más soleados con un delicado cárdigan de Zara en tono menta (que posteriormente también llevaría Carmen Lomana), hoy ha sido otra prenda también con sello español del armario de María la que ha conseguido enamorarnos.

Y no, no es un vestido ni otra pieza de punto tan en tendencia estas últimas semanas, se trata de una delicada camisa de manga corta con estampado de cuadros vichy en tonos azules y cuello solapa. Un diseño realmente versátil que podrás lucir tanto con pantalones vaqueros como Pombo, como con faldas o shorts más sofisticados, las opciones son múltiples. La aclamada prenda pertenece a una de las firmas españolas más de moda entre la generación millennial para looks de invitada y que ahora, gracias a María, también promete arrasar con prendas de estilo casual, hablamos de Sophie and Lucie.

La buena noticia es que todavía puedes hacerte con ella en la web de la firma por 129 euros. Y no solo eso, aquellas que no vean el azul como una buena opción puedes elegir el mismo diseño en tonos rojos.

Es verla e imaginarnos (de nuevo) caminando por las calles de nuestra ciudad con el sol en la cara y respirando aire fresco. ¡Una maravilla! ¿En serio la vas a dejar pasar?