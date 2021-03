Aitana se convierte en la novia más sexy y noventera con este ‘vestidazo’ de Versace en la alfombra roja de los Premios Goya

En apenas tres años ha pasado del más absoluto anonimato al estrellato y ahora busca poner de película, a un año repleto de éxito. Aitana Ocaña ha deslumbrado con su actuación este sábado en la gala de los Premios Goya 2021 que presentan Antonio Banderas y María Casado en el Teatro Soho CaixaBank de Málaga. Su actuación en la gala de los premios del cine español viene precedida por la de Rosalía en 2019 y su compañera, Amaia Romero, en 2020. Y esta noche son Aitana y Vanesa Martín las encargadas de poner la música a esta gala con un papel tan importante de la mujer. Y para esta noche tan especial de los Premios Goya 2021, Aitana ha escogido un vestidazo de Versace blanco con aperturas en el escote y en la espalda para pisar con fuerza en su primera vez en la alfombra roja de los Goya.

Un diseño “slip dress” de Versace que recuerda al minimalismo de los años noventa junto a unas sandalias de plataforma. ¡Diva máxima!

La cantante Aitana posa en la alfombra roja en la 35 edición de los Premios Goya en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga a 6 de marzo del 2021 06 MARZO 2021 Álex Zea / Europa Press 06/03/2021

Y como no podía ser de otra manera para el beauty look ha confiado como siempre en Jesús de Paula, el ‘hair creative’ y ‘hair colorist’ en quien Aitana siempre confía su melena. ¡Para no fiarse de él! Aitana ha lucido su nuevo melena negra lisa con flequillo largo cortina. Y para el maquillaje, su maquilladora favorita Alex Saint que ha destacado su mirada con sombras azules. ¿Puede estar más guapa Aitana? Ya os lo decimos nosotras, ¡no!