¿Cómo serán los looks de estos Premios Goya telemáticos? Los estilistas españoles más deseados por nuestras celebrities responden a la pregunta

Pocas cosas han sido como las conocíamos antes. Un 2020 que lo ha cambiado todo. El coronavirus lo ha puesto todo patas arriba y algo que también ha tenido que cambiar a la fuerza y sobre la marcha han sido las alfombra rojas. Todo comenzó con normalidad en los dos primeros meses del 2020, donde pudimos disfrutar de grandes eventos como los Globos de Oro 2020, los Premios Goya 2020 o los Premios Oscar 2020. Luego ya nada volvió a ser lo mismo. Nos confinaron, todo se frenó, desaparecieron los eventos, las alfombras rojas y llegaron los arcoíris y los ‘todo saldrá bien’. Y aún seguimos en ese camino, intentando creer que todo saldrá bien. En eso que llaman la nueva normalidad, pero que tan poco tiene de normal. O lo que es lo mismo: alfombras rojas virtuales, estrenos desde casa, con mascarilla, distancia de seguridad... Y ahora llegan los primeros Premios Goya telemáticos de nuestra historia.

Todo será virtual. No habrá nominados en las butacas del Soho CaixaBank, todos seguirán la ceremonia desde sus casas o desde hoteles. Tampoco se verá la tradicional alfombra roja. Ya que este año la alfombra roja se desplegará el 6 de marzo en el hotel Miramar, como sucedió en la pasada edición del Festival de Málaga, pero muy diferente. Antonio Banderas y María Casado, los presentadores de la gala, pasarán por el photocall del Miramar, junto a los entregadores de premios y los artistas que participarán. Es decir solo unas 40 personas seguirán in situ desde el Soho la gran fiesta del cine español.

Pero, ¿cómo serán los looks de nuestras actrices, actores y demás invitados virtuales? Todos recordamos la imagen de Zendaya con su Grammy en su casa, rodeada de sus familares y vestida de Armani Privé. ¿Cómo será la alfombra roja virtual de estos Premios Goya 2021? Para tener respuestas hemos querido hablar con los expertos en esto. Y para eso, desde Lifestyle, nos hemos puesto en contacto con los que visten a las que mejor visten. Es decir, los estilistas españoles más deseados por nuestras celebrities. ¿Preparados? Estas son sus respuestas.

Victor Blanco (Nieves Álvarez, Ester Expósito...)

Vamos a vivir unos Premios Goya totalmente diferentes, marcados por la pandemia y telemáticos, ¿cómo crees que serán los Goya 2021 en cuanto a estilismos?

Por desgracia no viviremos una alfombra roja con glamour como antes. Será todo según la academia, en casa. Por lo que no podremos hablar de lookazos ni del glamour de la noche que aporta la moda. Veremos como transforman eso los actores y actrices españoles y los looks que llevarán para estar en casa. Los Emmy fueron telemáticos y almenos vimos como se vestían para el evento, la prensa lo pudo cubrir... me tiene curioso ver como vivirán algo así las actrices en España. Ahora gracias a Instagram todo llega de forma momentánea. Espero ver estilo como siempre...

Como experto en moda y estilismos de grandes estrellas de nuestro país, ¿cómo debe ser un perfecto look de los invitados, aunque sea desde su casa o un hotel?

Pues debería ser como siempre, quizás para ellas menos volúmenes o vestidazo. Pero si optaría por glamour. Y a ellos espero que les veamos en smokin. No me gustaría que con la escusa de ser telemático se perdiera esa. Seguiría optando por buenas joyas y quizás con vestido de cocktail más que algo con mucha cola. Pero igual de elegante y chic.

Ya hemos vivido algunas alfombras rojas y premios internacionales marcados por la pandemia, ¿crees que esto marcará un antes y un después en cuánto a looks de alfombra roja?

No. la gente en el sector tenemos ganas de que todo vuelva a la normalidad. Esto para nosotros es una pesadilla. Tuve la suerte de vivir el festival de Venecia con Ester Expósito, Nieves Álvarez y Alejandro Speitzer y necesito eso para seguir soñando!. Y como yo, mucha gente que vivimos de esto. Ojalá pase pronto, porque necesitamos volver a vivir esa emoción de una alfombra roja.

Freddy Alonso (Penélope Cruz, Juana Acosta, Clara Lago...)

Vamos a vivir unos Premios Goya totalmente diferentes, marcados por la pandemia y telemáticos, ¿cómo crees que serán los Goya 2021 en cuanto a estilo?

Este año estaré vistiendo a Milena Smit, Natalia de Molina y Juana Acosta. Supongo que habrá de todo. Yo estoy vistiendo a 3 de las nominadas, y para ellas es un día muy especial, así que aunque vayan a ver la gala desde su casa, quieren estar guapas y sentirse bien. No hace falta desfilar por la alfombra roja para hacer algo especial. Por mi parte sigo adelante con los looks que teníamos pensados antes de que se confirmara que la gala iba a ser telemática. Es verdad que quizás son estilismos menos complicados y fáciles de usar que otros años, pero creo que aunque no haya alfombra roja, sigue siendo un día importante. Eso sin tener en cuenta que ahora gracias a Instagram, no se necesita la alfombra roja para que la gente vea esos vestidos. Estoy seguro que, especialmente este año, se estará muy pendiente de la redes sociales.

Como experto en moda y estilismos de grandes estrellas de nuestro país, ¿cómo debe ser un perfecto look de los invitados, aunque sea desde su casa o un hotel?

Pues es un buen momento para que cada uno se ponga lo que le apetezca, para jugar, y quizás salirse del vestido largo de siempre. Looks más sport, con pantalón, faldas midi, zapatos planos...

Ya hemos vivido algunas alfombras rojas y premios internacionales marcados por la pandemia, ¿crees que esto marcará un antes y un después en cuánto a looks de alfombra roja?

Puede que algunas cosas ya no se hagan de la misma forma que antes, porque se ha visto que funcionan igual. Entrevistas en programas de televisión, junkets de prensa... Ya no hay que estar siempre presente. Pero las alfombras rojas no creo que cambien mucho, porque al final, la alfombra roja, aunque tenga mucho peso, no es el fin de unos premios o de una premiere. Y los premios y premieres, seguirán siendo presenciales. Por mi parte, si es verdad que la pandemia y el confinamiento, me ha hecho tener más ganas de jugar con los estilismos que preparo para los eventos, intentar que mis actrices se arriesguen un poco más y dar vida a esto. Que no se haga aburrido.

Cristina Reyes (Isabel Preysler, Antonio Banderas o Nicole Kimpel)

Vamos a vivir unos Premios Goya totalmente diferentes, marcados por la pandemia y telemáticos, ¿cómo crees que serán los Goya 2021 en cuanto a estilo?

Creo que serán unos premios elegantes pero al mismo tiempo sobrios acorde a los tiempos que estamos viviendo...

¿Vistes a alguna celebritie en esta edición de los premios Goya 2021?

¡Pues si! Nada más y nada menos que a la presentadora de esta edición, la periodista María Casado, que lo hará junto con el gran Antonio Banderas.

Como experto en moda y estilismos de grandes estrellas de nuestro país, ¿cómo debe ser un perfecto look de los invitados, aunque sea desde su casa o un hotel?

Sinceramente creo que los nominados que son los auténticos protagonistas, aunque no vayan a estar presentes, no deja de ser su noche y deberían arreglarse tal y como si fueran a estar en el Teatro Soho, ya que imagino que conectaran con ellos en directo y los afortunados que vayan a ganar tendrán su momento y además pienso, que muchos de ellos van aprovechar de vivirlo en directo a través de sus redes sociales, ya que la gente va estar muy pendiente de las redes esa noche, mas que nunca creo yo...

Ya hemos vivido algunas alfombras rojas y premios internacionales marcados por la pandemia, ¿crees que esto marcará un antes y un después en cuánto a looks de alfombra roja?

Yo creo que no, que efectivamente estamos viviendo una pandemia y todo tiene que ser como más contenido, pero esto pasará mas tarde o temprano y las alfombras rojas han sido y serán siempre una gran pasarela de glamour que nos hacen soñar y no perderemos.

Arturo Argüelles (Michelle Calvó, Inma Cuesta o Joana Sanz)

Vamos a vivir unos Premios Goya totalmente diferentes, marcados por la pandemia y telemáticos, ¿cómo crees que serán los Goya 2021 en cuanto a estilo?

Creo que deberían ir marcados por el color, al ser un año tan diferente, y al hacerse desde casa, yo creo que apostar por el color y por diseños arriesgados, intentando huir del minimalismo.

Como experto en moda y estilismos de grandes estrellas de nuestro país, ¿cómo debe ser un perfecto look de los invitados, aunque sea desde su casa o un hotel?

Creo que un perfecto look, debe tener siempre una premisa, independientemente de donde se celebre el evento : la comodidad. Que puede ir desde un corsé y 15cm de tacón, a un vestido suelto con zapato plano, la comodidad es un término tan amplio, que depende de quien lo lleve, por eso creo que es lo que más debe primar.

Ya hemos vivido algunas alfombras rojas y premios internacionales marcados por la pandemia, ¿crees que esto marcará un antes y un después en cuánto a looks de alfombra roja?

Yo espero que no, como vimos en los Emmy, muchos premiados iban igual vestidos que como si estuviesen en una alfombra roja, lo que si creo que puede cambiar es la foto final, es decir en un photocall no puedes ver el resultado de como has posado hasta unas horas despues, pero cuando posas en tu casa, u hotel, enviarás la foto en la que mejor estés, pasa de ser photocall a editorial de moda, y es un arma de doble filo, perdemos la frescura pero ganamos ver los looks mucho más cuidados.

Belén Antolín (estilista favorita y de cabecera de Penélope Cruz)

Vamos a vivir unos Premios Goya totalmente diferentes, marcados por la pandemia y telemáticos, ¿cómo crees que serán los Goya 2021 en cuanto a estilo?

Pues probablemente muy variados, pero seguro que todos los participantes están deseando vestirse de gala, todos estamos deseándolo…. Y el público lo va a agradecer, esto está siendo muy largo y todos tenemos ganas de ver cosas bonitas.

Como experto en moda y estilismos de grandes estrellas de nuestro país, ¿cómo debe ser un perfecto look de los invitados, aunque sea desde su casa o un hotel?

Soy partidaria de que el look sea adecuado y coherente con el entorno, creo que si vas a conectarte desde la comodidad de un sofá de tu salón, no es lo mismo que si lo haces desde una habitación de hotel, o un set montado para la ocasión, en cualquier caso, para mi los looks de alfombra roja virtuales o no, tienen que ser elegantes (que rara vez lo son) favorecer y que no dejen de reflejar tu estilo. No me gustan los looks que se salen de la personalidad de cada uno, a veces es difícil acertar y encima las redes van a juzgar ferozmente cada uno de ellos. A mi los hombres me encantan de smoking en todas sus versiones, y en las mujeres no me gustan los vestidos extremadamente provocadores, pueden ser muy sexis pero manteniendo la elegancia...

Ya hemos vivido algunas alfombras rojas y premios internacionales marcados por la pandemia, ¿crees que esto marcará un antes y un después en cuánto a looks de alfombra roja?

No lo creo en absoluto, en cuanto esto se acaba, que ya ha sido demasiado largo, gracias a dios nos olvidaremos y volveremos a ser como siempre...