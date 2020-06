Aitana estrecha su relación con el maquillaje que está de moda

No es la primera vez que hablamos del maquillaje de Aitana Ocaña. La cantante nos ha sorprendido con espectaculares beauty looks desde su paso por la Academia de Operación Triunfo. Cada uno de sus makeups es digno de plagio y, de hecho, hace solo unas semanas te contábamos que la cuenta de Instagram de Alex Saint, que la ha maquillado (como a Ester Expósito) en alguna ocasión, se ha convertido en nuestra fuente de inspiración. Ahora Aitana ha anunciado en Instagram una nueva colaboración con la firma Yves Saint Laurent Beauty.

“Emocionada de anunciaros esta colaboración tan increíble con @yslbeauty y feliz de ser una de las embajadoras de maquillaje este año”, ha escrito en su perfil de Instagram la cantante que, a pesar de haber tenido que posponer su nueva gira con motivo de la expansión de la pandemia por coronavirus, continúa imparable. Estamos convencidas de que cuando las entradas de sus nuevos conciertos salgan a la venta y se confirmen las fechas de los mismos el cartel de “Todo completo” no tardará en relucir.

Aitana Ocaña se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas y su éxito no se queda en los escenarios. El mundo de la moda la acogió con los brazos abiertos y la hemos visto protagonizar, entre otras, la campaña de Stradivarius. Ahora, la catalana conquista el universo beauty. Y no nos extraña en absoluto. “¿Glow o mate?”, pregunta en el vídeo promocional de su nueva colaboración con Yves Saint Laurent la artista. Nosotras no sabemos por cuál de los dos beauty looks que se muestran decantarnos. A Aitana Ocaña todo le queda de maravilla y estamos deseando descubrir de su mano nuevas formas de maquillaje para este verano.